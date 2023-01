Integrante de torcida organizada é executado a tiros na Pedreira

Um jovem foi morto na noite desta sexta-feira (13) em uma ação com característica de execução. O crime aconteceu na esquina da travessa Mauriti com a avenida Visconde de Inhaúma, no bairro da Pedreira, por volta das 22h30.

De acordo com testemunhas, a vítima foi abordada por um elemento não identificado que se aproximou de moto e disparou à queima-roupa. Uma ambulância do SAMU ainda chegou a ser acionada, mas, a equipe de socorristas já encontrou o rapaz sem vida. Uma guarnição do 1º BPM foi chamada para atender a ocorrência e isolou a área para garantir o trabalho da perícia criminal.

Ainda não se sabe a motivação para o crime, mas, de acordo com pessoas que moram às proximidades, a morte estaria relacionada à richa entre torcidas, já que a vítima integrava uma organizada. Poucos minutos antes de ser morto, ele havia saído de uma arena esportiva localizada às proximidades.