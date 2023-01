Veículo invade canteiro de praça e atropela três pessoas no Jaderlândia

Um carro particular invadiu uma calçada e colidiu com um trailler de lanches, atropelando três pessoas que estavam no local, na noite desta sexta-feira (13). O acidente ocorreu na Rua São Benedito, na Praça do Jaderlândia, em Ananindeua, pouco antes das 21h.

As vítimas foram socorridas por ambulâncias do Corpo de Bombeiros e levadas para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, na BR-316. Segundo informações do Centro Integrado de Operações (Ciop), as três pessoas atropeladas apresentavam quadro de traumatismo, mas ainda não se sabe a exata gravidade de cada um.

O veículo envolvido no acidente, um Fiat Uno vermelho de placa PBT-2732, estava sendo conduzido por uma mulher, ainda não identificada. Informações iniciais dão conta de que ela teria tentado fugir, mas, acabou sendo contida por populares que estavam no local e, revoltados, tentaram depredar o carro.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra cenas feitas poucos instantes após a colisão do carro com o trailler de lanches DK, montado na Praça do Jaderlândia. É possível ver a condutora, visivelmente nervosa, tentando argumentar com um grupo de pessoas que cerca o veículo. Ao redor, cadeiras e caixas de isopor destruídas. Pelas imagens, percebe-se que o carro só parou após colidir com o que parece um poste de iluminação.

A condutora foi levada para a Delegacia do Jaderlândia, onde foi ouvida pela autoridade policial.