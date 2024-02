PM apreende materiais explosivos transportados dentro de ônibus antes do Re-Pa começar

Artefatos explosivos foram apreendidos pela Polícia Militar, na tarde do último domingo (4), na avenida Almirante Barroso, transportado dentro de um ônibus que ia em direção ao Estádio Estadual Jornalista Edgar Proença, conhecido como Mangueirão, em Belém. A apreensão foi feita antes do Re-Pa de número 771 começar.

Equipes do 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM) foram informadas sobre o transporte de materiais perigosos no veículo em questão. Os agentes acompanharam o automóvel para garantir a segurança dos torcedores e demais transeuntes que circulavam na área. Na ocasião, foram relatados aos policiais comportamentos agressivos por parte de alguns torcedores, incluindo o uso de linguagem imprópria e ameaças às pessoas próximas ao ônibus.

O ônibus foi abordado e, durante as buscas, foram encontrados diversos artefatos explosivos, incluindo dez rojões e três dispositivos explosivos improvisados (Improvised Explosive Device - IED), além de materiais de vidro. Segundo a PM, não foi possível identificar os responsáveis pelos materiais encontrados. A guarnição realizou a remoção dos objetos, para evitar potenciais episódios de violência entre as torcidas dos times que participaram da partida no Mangueirão.