Torcedor do Palmeiras é baleado e morre após a final do Mundial; vídeo

Uma confusão nas imediações do Allianz Parque, em São Paulo, deixou um torcedor do Palmeiras morto, na tarde deste sábado, 12. Após a final do Mundial de Clubes da Fifa, em que o Chelsea foi campeão contra o time brasileiro, o alvoroço tomou conta do lugar, de acordo com o UOL.

VEJA MAIS

O homem foi baleado no abdômen. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. A Polícia Militar identificou o autor do disparo, que foi detido.

Bombas e gás de pimenta foram jogados no local (Ronaldo Silva/Futura Press/Estadão Conteúdo)

Cinco minutos após o apito final da partida, barulhos de bombas foram ouvidos na rua Palestra Itália. Ambulantes e torcedores saíram correndo e se deslocaram para a rua Caraíbas. Muitas pessoas passaram mal em decorrência do gás de pimenta jogado no local.

No empurra-empurra, os torcedores se abrigaram em bares locais. Uma pessoa foi vista correndo em posse de uma arma de fogo.