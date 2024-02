Com Remo e Paysandu jogando no mesmo dia, FPF divulga tabela detalhada da 6ª rodada do Parazão

A Federação paraense de Futebol (FPF) divulgou em seu site oficial, a tabela detalhada da 6ª rodada do Campeonato Paraense. Remo e Paysandu jogarão no mesmo dia nesta rodada, com o Papão atuando fora de casa e o Leão atuando no Baenão, em Belém.

A instituição que gerencia o futebol paraense informou que publicou a 6ª rodada do Parazão com datas, horários e locais. Apenas a partida entre Tapajós x Castanhal está sem local definido, já que o Tapajós manda seus jogos na Arena Verde, na cidade de Paragominas (PA), porém, o local está interditado pela FPF.

Destaque da rodada ficam para os eternos rivais Remo e Paysandu. O Leão terá pela frente o São Francisco, no sábado (17), às 16h, no Baenão, no confronto de Leões. No mesmo dia, só que na cidade de Cametá (PA), o Paysandu terá pela frente o Mapará Elétrico, às 20h, no Estádio Parque do Bacurau.

A 6ª rodada do Campeonato Paraense ainda tem os confrontos entre Bragantino x Santa Rosa, no domingo (18), às 15h30, no Estádio Diogão, em Bragança (PA). O Águia de Marabá, atual campeão paraense recebe o Caeté na sexta-feira (16), no Estádio Zinho Oliveira, em Marabá (PA) e a Tuna Luso pega o Canaã, no domingo (18), às 10h, no Estádio Francisco Vasques, em Belém.

Tabela do Parazão - 6ª rodada

Sexta-feira (16/02)

20h - Águia x Caeté (Zinho de Oliveira)

Sábado (17/02)

16h - Remo x São Francisco (Baenão)

20h - Cametá x Paysandu (Parque do Bacurau)

Domingo (18/02)

10h - Tuna Luso x Canaã (Souza)

15h30 - Bragantino x Santa Rosa (Diogão)

*A definir: Tapajós x Castanhal