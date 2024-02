No radar! Paysandu sonda situações de meia com passagem no Corinthians e Pablo Roberto ex-Remo

O Paysandu está no mercado e busca a contratação de um meia. O clube definiu de forma interna, que precisa de mais um jogador para a posição e alguns atletas estão no radar de diretoria alviceleste são Matheus Jesus, ex-Corinthians e Pablo Roberto, ex-Remo e que atualmente está em Portugal. A informação foi dada pelo repórter Michel Anderson, da Rádio Liberal+ 98,9 FM.

VEJA MAIS

A diretoria do Paysandu procura novos atletas no mercado e está disposta a reforçar o elenco para as disputas do Parazão, Copa Verde, Copa do Brasil, mas principalmente para o Campeonato Brasileiro da Série B. O clube não chegou a fazer propostas, mas sondou as situações dos meias Matheus Jesus, que atuou no Corinthians-SP, Ponte Preta-SP, além do Santos-SP, Náutico-PE e Ponte Preta-SP. Atualmente Matheus Jesus, de 26 anos, está jogando no V-Varen Nagasaki, do Japão e já trabalhou com o técnico Hélio dos Anjos no Timbu e na Macaca Campineira.

Matheus Jesus quando atuava pelo Timão (Daniel Augusto Jr/Ag.Corinthians)

Outro que está no radar da diretoria alviceleste é o meia Pablo Roberto, que atuou pelo Remo, seu maior rival, no ano passado. O jogador atua como volante, mas em Belém, mudou de posição e passou a jogar de meia. Pablo Roberto, de 24 anos, fez 30 partidas pelo Remo e marcou um gol e foi titular absoluto na equipe remista. O meia veio por empréstimo ao Remo junto ao Vila Nova-GO, clube que era detentor dos direitos federativos do atleta e passou pouco meses Remo, já que foi vendido para o Casa Pia AC, de Portugal, clube atual do atleta, onde realizou 21 partidas na temporada e marcou três gols. Nesta semana o jogador chegou a postar em suas redes sociais, fotos com a camisa do Remo e parabenizou o clube pelo aniversário de 119 anos, comemorado na última segunda-feira (5).

Meia Pablo Roberto atuando pelo Remo no Mangueirão (Thiago Gomes / O Liberal)

A diretoria do Paysandu estuda as contratações dos jogadores e algumas questões pesam nas contratações, porém, o clube também olha para o mercado interno e não descarta outros nomes nessa lista de possíveis reforços.