De olho na Série B, Paysandu fecha com zagueiro do Fluminense e com passagem na Seleção Brasileira

A diretoria do Paysandu acertou a contratação de mais um zagueiro para a temporada 2024. O clube ainda não anunciou oficialmente, mas fechou com o jogador Luan Freitas, atleta de 23 anos e que pertence ao Fluminense-RJ. A informação foi confirmada pelo repórter Michel Anderson, da Rádio Liberal +.

O clube sondou o atleta e acertou seu empréstimo junto ao Tricolor das Laranjeiras para o restante da temporada. Luan Freitas é cria das categorias de base do Fluminense e, no ano passado, foi emprestado pelo clube carioca ao Londrina-PR, para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. Pelo clube paranaense o zagueiro esteve em campo sete vezes.

Luan Freitas faz parte do elenco principal do Fluminense desde 2019 e fez sua estreia no time profissional somente na temporada de 2021. O jogador exerceu um papel de liderança nas categorias de base e foi capitão da equipe Sub-20 e conquistou os títulos do carioca Sub-20 e Sub-23. Luan sofreu uma lesão grave no pé esquerdo e teve que passar por uma cirurgia e em seguida rompeu o ligamento do joelho direito. O jogador também teve passagem na Seleção Brasileira Sub-20. Em 2024 o zagueiro esteve em campo em quatro partidas no Campeonato Carioca e marcou um gol, já que o Fluminense estava atuando com um time mesclado neste início de competição.

Luan esteve no grupo da Seleção Brasileira Sub-20 (Divulgação / CBF)

Atualmente o Paysandu possui cinco jogadores para a posição. Luan Freitas terá que disputar uma vaga no time com Naylhor, Wanderson, Lucas Maia, Carlão e o jovem da base Lucca Carvalho. O Paysandu ainda possui neste elenco o zagueiro Paulão, de 37 anos, que fez parte da campanha do acesso à Série B no ano passado, porém, o experiente defensor se recupera de uma cirurgia no joelho direito feita no mês de outubro de 2023 e a previsão que ele retorne aos jogos é no mês de junho ou julho, quando o clube estará em plena disputa da Série B do Brasileiro.