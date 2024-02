Remo é o 'arrasta povo' das arquibancadas neste início do Parazão; veja os números

Se o Paysandu teve maior bilheteria no Re-Pa, o Remo ganha na disputa com o rival no acumulado de receita com ingressos até aqui na temporada. As duas agremiações juntas lucraram mais de R$2.300 milhões só de bilheteria somando as partidas ocorridas no Mangueirão, com o Remo sendo o clube que levou mais torcida nessas rodadas e obteve mais lucro.

No clássico Re-Pa do último domingo (4), pela 5ª rodada do Campeonato Paraense, a torcida do Paysandu foi a maior no Mangueirão e obteve uma renda quase R$200 mil a maior que o Remo, mas se os números forem das duas rodadas em que os clubes atuaram no Mangueirão, o Fenômeno Azul foi superior nas arquibancadas e também na receita

VEJA MAIS

Remo

Em duas partidas, o Remo um total de público de 50.259 torcedores, proporcionando ao Remo uma renda bruta de R$1.899.800 (milhão). Subtraindo as despesas, o Remo teve uma renda líquida (lucro) de R$1.163.843,86.

Paysandu

Já o Paysandu somando as duas partidas disputadas no Colosso do Bengui obteve um público de 48.305 torcedores. As rendas dos dois jogos somaram R$1.890.190 milhão. Torando as despesas dos confrontos, o Paysandu obteve de lucro nessas partidas o valor de R$1.140.108,33 milhão.

VEJA MAIS

Valor de despesas da dupla Re-Pa

Um detalhe chamou a atenção nesses números da dupla Re-Pa nas rodadas iniciais do Campeonato Paraense. Somando as despesas dos clubes, chegamos ao valor de R$1.486.037,81 milhão.

Números do Remo

Remo x Canaã

Público pagante: 22.339

Público total: 27.076

Renda bruta: R$801.020,00

Renda líquida: R$477.909,12

Remo x Paysandu

Público pagante: 18.630

Público total: 23.183

Renda bruta: R$1.098.780,00

Renda líquida: R$685.934,74

Em dois jogos

Público pagante: 48.966

Público total: 50.259

Renda bruta: R$1.899.800 (milhão)

Lucro: R$1.163.843,86 (mi

Números do Paysandu

Paysandu x Santa Rosa

Público pagante: 19.505

Público total: 23.308

Renda bruta: R$536.950

Renda líquida: R$272.019,72

Paysandu x Remo

Público pagante: 22.831

Público total: 24.997

Renda bruta: R$1.353.240,00

Renda líquida: R$868.088,61

Em dois jogos

Público pagante: 42.336

Público total: 48.305

Renda bruta: R$1.890.190 (milhão)

Lucro: R$1.140.108,33 (milhão)

Agenda

Na próxima rodada do Campeonato Paraense, Paysandu e Remo jogarão na Curuzu e Baenão, respectivamente. O Papão encara o Bragantino nesta quarta-feira (7), às 20h e o Remo enfrenta a Tuna Luso, na quinta-feira (8), também às 20. As duas partidas serão transmitidas pela Rádio Liberal + na frequência 98.9, nas plataformas digitais do Grupo liberal, além do lance a lance do Portal O Liberal.com.