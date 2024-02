Matheus Anjos: conheça o estilo e características do novo contratado do Remo

A contratação do meia Matheus Anjos foi anunciada pelo Clube do Remo nesta segunda-feira (5). O jogador, de 25 anos e natural de Campinas, chega para reforçar o meio-campo azulino, setor que necessitava de uma peça mais criativa no atual elenco.

Matheus Anjos fez toda sua formação nas categorias de base do Athletico-PR, de 2012 a 2018. Foi campeão do Campeonato Paranaense em 2018 e já foi considerado uma das maiores promessas do Furacão naquela altura da carreira. Desde então, passou por empréstimos por times que disputam a Série B e nunca correspondeu às expectativas do time paranaense até o fim do seu contrato com o clube, em 2021.

Retrospecto

O meia é um jogador regular da segunda divisão e disputa a competição desde 2018. Já defendeu: Guarani-SP, Paraná, Botafogo-SP, Ponte Preta-SP e ABC.

Retrospecto do jogador na Série B:

ABC (2023): 26 jogos, 2 gols e 1 assistência

Ponte Preta (2021 e 2022): 10 jogos e nenhuma participação em gol

Botafogo-SP (2020): 31 jogos, 1 gol e 3 assistências

Paraná (2019): 17 jogos, 2 gols e 2 assistências

Guarani (2018): 5 jogos e 2 assistências

Somando todas as passagens na Série B: 89 jogos, 5 gols e 8 assistências

Em 2023, jogando pelo ABC, Matheus Anjos disputou 34 jogos, marcou 5 gols e deu 6 assistências. Pegando somente números da Série B, o meia disputou 26 jogos, marcou 1 gol e deu 2 assistências. Além disso, liderou o time do ABC em passes para finalização (31) e passes certos para o último terço, de acordo com o site de estatísticas de futebol Sofascore.

Em outra passagem de destaque, quando defendeu o Botafogo-SP em 2020, Matheus Anjos liderou o time de Ribeirão Preto em assistências (3) e passes para finalização (31). Nesta temporada, o meia foi companheiro de elenco do volante Val, atualmente no Paysandu. Os dois foram os jogadores com mais passes para o último terço do campo.

Estilo e características

O Remo joga na formação 4-1-4-1, com um volante de marcação à frente da zaga e dois meias à frente. Matheus Anjos pode jogar no Remo em uma das vagas de Pavani e Camilo, caso o técnico Catalá escolha a função natural dele. Outra alternativa pode ser a escalação dele aberto pelo lado esquerdo, na vaga de Marco Antônio no último Re-Pa. O novo contratado jogou assim na última temporada pelo ABC.

Matheus Anjos tem características similares ao atual camisa 10 do Remo. Tem boa bola parada, joga centralizado e tem qualidade de passe para criar chances para os companheiros. A diferença é que o novo contratado é 12 anos mais novo. E por ter mais mobilidade, consegue também se posicionar nos lados do ataque para centralizar no campo quando o time estiver com a bola.

O histórico de lesões na carreira de Matheus Anjos será fator determinante se o jogador vai ter sucesso com a camisa azulina. Em 2023, o meia esteve disponível em 34 dos 67 jogos da temporada do ABC. Se pegarmos a minutagem do jogador, de 2362 minutos, ele disputou apenas 26 jogos completos. O meia teve uma lesão de grau 2 na coxa no início da temporada, perdeu muitos jogos e teve dificuldade na recuperação. E não só no ABC, mas em outros times que ele jogou a Série B, Matheus Anjos também teve problemas físicos.