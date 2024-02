Lateral do Remo diz que Re-Pa trouxe lições para novo clássico diante da Tuna Luso

O empate com o maior rival no último domingo (4) não foi bem o que o elenco do Remo esperava. Ao contrário. Parece ser unânime entre os atletas que faltou mais espírito de luta nos 90 minutos, sobretudo na parte inicial da partida pelo Campeonato Paraense. No entanto, contra a Tuna Luso o planejamento pretende colocar em campo todas as lições adquiridas diante do Paysandu.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

"Foi um jogo atípico, disputado, onde as duas equipes procuraram a vitória. A meu ver, a nossa equipe competiu muito. Talvez tecnicamente não foi o jogo que a gente queria demonstrar, mas o espírito de competição do time prevaleceu muito, o que vamos ter de mostrar na temporada. Clássico tem essas situações, no primeiro tempo não tivemos muitas chances, ao contrário do segundo", comenta o lateral-direito Vidal, que, pela primeira vez este ano, disputou uma partida inteira.

"Meu primeiro jogo que atuou os 90 minutos na temporada. Estamos criando uma equipe com identidade conforme o nosso treinador quer. Houve muitas mudanças da temporada passada para esse, quase todo time. Vamos criando um perfil competitivo e fico feliz de estar em campo nos 90 minutos. Embora não tenha feito todos os treinos da pré-temporada, eu consegui atuar os 90 minutos e isso foi muito bom", completa o atleta azulino.

VEJA MAIS



Diferente do Re-Pa, o clássico contra a Tuna será disputado no Baenão, caso que o time treina semanalmente e conhece cada detalhe. Sobre essa mudança, o jogador um motivo a mais para o elenco se superar, considerando o último empate. "A gente treina aqui e joga no Mangueirão, mas aqui é nossa casa. Estamos bem adaptados ao campo e fora, que é um clássico na cidade. Por isso será um jogo muito difícil e precisamos ajustar algumas coisas para entrar bem nesse outro jogo importante para o nosso grupo", espera.

Apesar dos pesares, ele deixa claro que o time entra sempre para ganhar, mas também é passível de quedas e subidas de rendimento. "Tem muitas coisas positivas para tirar de proveito. A oscilação no campeonato vai existir. Tivemos as primeiras rodadas após um curto período de treinos. Acho que agora no próximo jogo temos a lição do Re-Pa. Nossa equipe é muito boa, mas se a gente não fizer o que o professor pede, pode ser mais complicado".

O Remo é o atual segundo colocado no Parazão, com 7 pontos, um a mais que a Tuna, com seis. O jogo começa a partir das 20 horas desta quinta-feira (8).