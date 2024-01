FPF veta Arena Verde, adia Tapajós x Remo para 14 de fevereiro e sem local definido

A Federação Paraense de Futebol (FPF) informou na tarde desta quinta-feira (25), que vetou a Arena Verde, na cidade de Paragominas (PA) e adiou a partida entre Tapajós x Remo, que ocorreria no próximo domingo (28). O jogo foi remarcado para o dia 14 de fevereiro, ainda sem local definido.

A instituição que comanda o futebol fez um pronunciamento através de seu site oficial e informou que a Arena Verde possui condições precárias para a prática esportiva no local, principalmente relacionadas ao gramado. A partida válida pela 3ª rodada só será realizada na cidade de Paragominas, caso o local passe por reparos. A FPF solicitou alguns ajustes no local e reportou ao Tapajós, time mandante do confronto. Caso os ajustes não ocorram de maneira adequada, a partida será disputada no novo Mangueirão.

“A Federação Paraense de Futebol comunica que a Arena Verde, em Paragominas, está vetada para a realização de jogos do Parazão Banpará 2024, em virtude das condições precárias na praça esportiva.

Leia a nota da FPF na íntegra

O veto do local está baseado em diversos aspectos técnicos, como: avaliação do gramado, onde irregularidades, buracos ou má qualidade podem aumentar o risco de lesões nos jogadores. O veto da Arena Verde parte da premissa em que a FPF visa garantir o bem-estar dos atletas e a integridade da competição.

Dessa maneira, a partida entre Tapajós e Clube do Remo válida pela 3ª rodada do Parazão Banpará, neste domingo (28), será transferida para o dia 14 de fevereiro, para que sejam efetuadas melhorias na praça esportiva.

Caso as melhorias não sejam concluídas a tempo, o Estádio Olímpico do Pará, em Belém, será o local alternativo”.

Uma vistoria no gramado da Arena Verde será realizada por uma equipe da Federação no dia 8 ou 9 de fevereiro. Se o resultado não for satisfatório, a tendência é a transferência do jogo para o Mangueirão. Com o adiamento, o Remo só voltará a campo em 10 dias, justamente para o clássico contra o Paysandu, marcado para 4 de fevereiro no Olímpico do Bengui. Já o maior rival do Remo, o Paysandu, terá o compromisso com Águia de Marabá, neste sábado (23), às 17h, no Zinho Oliveira, em Marabá.