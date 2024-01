Remo recebe documentação de quitação total do seu Centro de Treinamento em Outeiro

É do Leão! O Remo recebeu na última terça-feira (16) a Escritura Pública Declaratória de Posse e Cessão de Transferência de Direito, de seu Centro de Treinamento, localizado no Distrito de Outeiro, na grande Belém. A documentação comprova que, o Remo quitou o imóvel e tem posse de forma definitiva do local, que já é utilizado pelo clube desde 2021.

O CT do Remo foi quitado no mês de março do ano passado, com a cota no valor de R$2.1 milhões, que o clube recebeu após passar para a terceira fase da Copa do Brasil. O Leão Azul adquiriu o local em 2021 junto ao Carajás, clube dono do CT na época. Os valores reais da venda do Centro de Treinamento não foram revelados pelo Remo e por Luiz Omar Pinheiro, ex-presidente do Paysandu e que era dirigente do Carajás.

Obras do novo campo do CT estão na quarta fase (Divulgação / Remo)

Estrutura melhor

O clube azulino tenta melhorar a estrutura do local para dar conforto aos atletas, sejam eles da base, feminino e profissional. O CT do Remo recentemente ganhou um diretor, que irá administrar o local pelos próximos três anos, período que dura a gestão do presidente Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão.

Na gestão anterior comandada por Fábio Bentes e que tinha Tonhão como vice-presidente, o local recebeu uma estrutura para receber os atletas, como vestiário, dormitórios, além de melhorias na cozinha, área de lavanderia e refeitório. O clube possui um projeto para ampliação de áreas importantes para o futebol e pretende colocar em prática a construção ne um Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NAS), com uma estrutura completa, salas de fisioterapia, fisiologia, nutrição, além de uma academia, da mesma forma que possui o Estádio Baenão.

Equipe feminina utilizará a mesma estrutura que o profissional (Samara Miranda / ASCOM Remo)

Palco da base e do futebol feminino

O local também serve para jogos das categorias de base. Algumas partidas das categorias Sub-17 e também do Sub-20 ocorreram no CT do clube, além de jogos do Campeonato Paraense de futebol feminino foram realizadas no local, desafogando o Estádio Baenão, praça esportiva que era bastante utilizada pela base e que ficou praticamente sendo usado pelo elenco profissional.

Parceria

O Remo fez também campanhas com o torcedor para ajudar na quitação e melhorias do CT, como venda de títulos remidos, categorias de sócio-torcedor, além da negociação do naming rigts do local com a empresa de mineração Burutirama, que estampará a marca no nome do CT.

Novo gramado

Atualmente o CT do Leão está próximo de receber mais um gramado, porém, com o período de chuvas intensas tem atrapalhado no cronograma de entrega. O clube iniciou a obra do novo gramado em outubro, com irrigação e drenagem e de dimensões profissionais e a previsão do presidente Tonhão, é contar com o campo em fevereiro ou março para abrigar os treinos da equipe profissional.