Velho conhecido, lateral do Remo prega cautela contra o Botafogo-PB: 'É um time sempre perigoso',

Disposto a deixar a incômoda lanterna na Série C, o Clube do Remo retorna a campo mais uma vez, agora para enfrentar um velho conhecido que costuma dar trabalho aos azulinos. Sem contar a distância que os separa na tábua classificatória, o Remo precisa vencer o fator casa, já que o duelo será na casa do adversário, um espinhoso Botafogo-PB, atual 7º colocado, em pleno Almeidão, em João Pessoa.

Para o confronto, a delegação remista fez um último trabalho já neste sábado (4), véspera da partida. O lateral-direito Thalys conversou com a imprensa e destacou que o time vem treinando forte para sair da posição ingrata que se traduz em crise para todo o elenco e comissão técnica.

"Sabemos da importância deste jogo. Infelizmente tivemos duas derrotas no início da competição e não podemos mais perder pontos. Por isso, estamos muito focados para conseguir pontuar fora de casa e entrar na briga", esclarece, sabendo que o grupo tem pouco tempo para mudar a direção nesta Série C.

"Acredito que essa semana cheia é importante para que a gente possa ajustar algumas coisas, principalmente o terço final, onde estávamos pecando muito. Entendo que o professor tenha nos treinado bem nessa questão e acho que dá para fazer uma boa partida contra o Botafogo-PB".

A última vez em que os times se encontraram foi na mesma Série C, na edição do ano passado, quando o Leão Azul foi surpreendido em casa e derrotado por 2 a 1. Por conta disso, todo cuidado é pouco, diz Thalys. "Jogar contra o Botafogo é sempre difícil, ainda mais aqui. No entanto, repito que está todo mundo focado, confiante. Se Deus quiser vamos pontuar aqui", encerra. O jogo começa às 16h30 deste domingo (5).