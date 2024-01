Presidente do Remo diz que clube está ativo no mercado e promete contratação de ‘camisa 10’

O Remo é o líder do Campeonato Paraense, com 100% de aproveitamento, mas ainda continua de olho na movimentação do mercado de transferências. Em entrevista à Rádio Liberal, o presidente azulino, Antônio Carlos Teixeira, disse que o clube ainda quer um "camisa 10" para a esta temporada. A negociação, no entanto, é tratada com cautela.

"Não encerramos ainda [nossa participação no mercado]. Ainda temos o pensamento de trazer um camisa 10. Mas não estamos na afobação para contratar. Se aparecer uma oportunidade no mercado, vamos trazer esse jogador", disse Tonhão.

Não é a primeira vez que Tonhão fala que o Remo está ativo no mercado de transferências, mesmo após o início da temporada. Na cerimônia de lançamento do Campeonato Paraense, que ocorreu no Palácio do Governo, o mandatário azulino disse ao Núcleo de Esportes de O Liberal que estava em busca de mais "dois ou três" jogadores para o Parazão.

Desde então, o Leão anunciou a contratação de mais dois reforços, chegando ao total de 20 nesta temporada: os atacantes Ribamar e Kevin. Ambos, inclusive, estiveram no estádio Mangueirão assistindo à vitória azulina sobre o Castanhal, pelo Parazão, mas não treinaram com a equipe e nem estão regularizados.

O Remo, inclusive, terá um longo período sem jogos até o próximo compromisso pelo Parazão. Com o adiamento da partida contra o Tapajós, pelo estado ruim do gramado da Arena Verde, o Leão só voltará a campo pelo estadual no clássico Re-Pa, no dia 4 de fevereiro. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.