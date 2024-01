Ricardo Catalá mostra segurança com vitória e 'evolução' no sistema de jogo do Remo

Após a vitória sobre o Castanhal, o técnico Ricardo Catalá conversou com a imprensa para deixar suas impressões sobre os três pontos conquistados nesta quarta-feira. Aos jornalistas, o treinador se mostrou confiante com a evolução do grupo, especialmente com os atletas da base, que entraram em campo durante a segunda etapa e deram um gás na equipe, caso de Felipinho e Henrique.

"Eu penso que eles têm oferecido um bom rendimento. Eles, obviamente, são garotos, e como garotos da base, dentro do processo de formação, vai precisar de mais carinho e paciência com os erros que vão acontecer. Às vezes pode nos custar muito, mas às vezes não. Eu, como mentor técnico, e os torcedores ,como fonte de inspiração, que abrace eles. Se em algum momento falharem, que não seja por omissão. Eu estou muito feliz com todos eles, com o nível de dedicação diária. Para mim, competência não tem idade".

Com relação ao jogo, Catalá fez uma leitura branda, levando em conta a postura da equipe e o quanto o adversário agrediu seus comandados. "Fizemos um jogo muito seguro, equilibrado. O Marcelo fez uma intervenção mais incisiva. Tivemos duas oportunidades muito boas além do gol, um bom volume, mas não tantas finalizações. Isso é normal, tendo que ajustar a sua equipe defensivamente, que acontece antes do processo ofensivo. Este está muito conectado aos jogadores se conhecerem mais", reforça.

Apesar disso, ele não deixou de lembrar que ainda não está satisfeito com o entrosamento, garantindo, no entanto, que o momento serve para fazer esses ajustes táticos e afinar o jogo. "Tivemos várias situações de jogador projetar um passe no espaço e o companheiro não entender.Isso é normal na temporada, sobretudo diante de um adversário muito bem organizado, que sabe jogar sem bola". "A minha visão é que, para a temporada, estamos até acima da média, pois não sofremos em nenhum momento, e ainda tivemos oportunidade de fazer mais gols".

Por fim, o treinador falou sobre a possível mudança de data da próxima partida azulina, contra o Tapajós, marcada originalmente para este domingo (28), na Arena Verde. Com a indefinição sobre a troca, ele admite reorganizar o trabalho visando o clássico Re x Pa no próximo dia 4 de fevereiro.

"Havendo uma conformação oficial de mudança da partida, nós daremos um período de descanso de um a dois dias e retornamos aos trabalhos ou na sexta a tarde ou sábado de manhã, e vai até o clássico. Não é o cenário ideal. Tínhamos projetado descansar alguns jogadores no domingo, para equilibrar a carga, mas teremos que organizar a nossa rota. Não é um problema. Podemos chegar mais preparados no clássico", encerra.