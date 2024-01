Atacante Ribamar desembarca em Belém para jogar no Remo: 'Chego muito motivado'

O atacante Ribamar desembarcou em Belém na noite de terça-feira (23) e foi prontamente recepcionado por representantes do Leão Azul no saguão do aeroporto. O jogador gravou um vídeo em que aparece pela primeira vez com o uniforme azulino e demonstrou animação com o desafio de defender a equipe paraense em 2024, apesar de ainda não ter previsão para estrear pelo Mais Querido.

"Muito feliz com essa oportunidade de vestir a camisa do Remo. Chego muito motivado. Espero ajudar a equipe a conseguir os objetivos do ano", disse o centroavante de 26 anos.

Ribamar foi anunciado pelo Remo na última sexta-feira (19) junto com o também atacante Kelvin. Ambos têm no currículo passagens por clubes da Série A do Brasileiro e, em comum, trabalhos no Vasco. No caso de Ribamar, há ainda duas experiências internacionais: pelo München 1860, da segunda divisão da Alemanha em 2017, e no Pyramids, do Egito, em 2019.

No ano passado o atacante passou por dois clubes: Chapecoense (Série B) e Náutico (Série C). Foram 22 jogos e 4 gols com a Chape e outros 4 jogos e 2 gols pelo Timbú, já na reta final da fase de grupos da Terceirona, quando foi contratado pelo time pernambucano. A última partida oficial do atacante foi no dia 26 de agosto de 2023.

Agora, o Remo mira a regularização de Ribamar e Kelvin para que estejam aptos para disputar o Campeonato Paraense. Para que possam ser relacionados para o jogo do final de semana contra o Tapajós, pela 3ª rodada do estadual, eles precisam sair no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF até às 18h da próxima sexta-feira (26).

No entanto, a tendência é que precisem de mais tempo de adaptação preparação física antes de serem utilizados pelo técnico Ricardo Catalá. O clube ainda não divulgou uma estimativa de quando a dupla poderá estar à disposição do treinador, já que ambos estavam sem clube e não realizaram pré-temporada.