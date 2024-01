Remo: Atacante Kelvin, que fez técnico Jorge Jesus 'chorar' em Portugal, desembarca em Belém

O atacante Kelvin, de 30 anos, novo contratado do Remo para a temporada 2024, desembarcou no Aeroporto Internacional de Belém nesta terça-feira (23). O jogador é bastante rodado no futebol e já fez o gol do título em Portugal, pelo Porto, que fez o técnico Jorge Jesus, ex-Flamengo, cair ao chão de desespero.

Kelvin já fez o técnico Jorge Jesus chorar, ao marcar um gol pelo Porto, nos acréscimos, na penúltima rodada do Campeonato Português em 2013. A equipe de Kelvin estava dois pontos atrás do Benfica na tabela e enfrentou o maior rival no Estádio do dragão. O jogo estava nos acréscimos e Kelvin marcou o gol da vitória do Porto por 2 a 1, levando à loucura os torcedores e ultrapassando o rival na tabela. Na partida seguinte, o Porto venceu o Paços de Ferreira e faturou o título da Liga.

O novo atacante do Remo é rodado, possui passagens por vários clubes na carreira. O canhoto, iniciou a sua trajetória no futebol nas categorias de base do Paraná (PR), Atuou no Rio Ave e no porto, em Portugal, além do Palmeiras-SP, São Paulo-SP, Vasco da Gama-RJ, Fluminense-RJ, Coritiba-PR, Avaí-SC e Vila Nova-GO. Antes de acertar com o leão Azul, Kelvin estava defendendo o Ryukyu, do Japão, onde realizou 45 jogos e marcou quatro gols. A última partida oficial do atleta ocorreu no dia 25 de novembro.

O Remo nesta temporada contratou 20 jogadores. Kelvin, ao lado do atacante Ribamar, ex-Vasco, foram anunciados juntos pelo Leão Azul, que terá nesta temporada as disputas do Campeonato Paraense, Copa Verde, Copa do Brasil e a Série C do Brasileiro, principal competição do clube na temporada.