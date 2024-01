Adversário do Paysandu na Série B, Amazonas fecha com jogadores ex-Remo e Papão para 2024

O Amazonas conquistou o título da Série C no ano passado e consequentemente o acesso à Série B, segue montando seu elenco para as disputas das competições em 2024. A Onça Pintada anunciou um pacotão de reforços e alguns jogadores são conhecidos das torcidas do Remo e do Paysandu.

A equipe amazonense anunciou esta semana vários atletas e entre as contratações estão o zagueiro Fabiano, de 33 anos. O jogador teve passagem pelo Remo em 2016, porém, na época atuava como lateral-esquerdo. Em 2023, Fabiano estava na Chapecoense-SC e rodou por vários clubes do Brasil como Confiança-SE, Portuguesa-SP, Operário-PR e Vitória-BA.

Outra contratação do Amazonas conhecida do torcedor paraense é o atacante Laércio. O jogador de 25 anos, estava no FC Anyang, da Coreia do Sul, onde realizou 10 jogos na última temporada e balançou as redes duas vezes. Laércio defendeu o Paysandu em 2021 e chegou a Belém por empréstimo junto ao Cruzeiro, porém, foi bastante questionado pelo torcedor. Com a camisa do Papão, Laércio realizou 17 jogos e marcou duas vezes. Essa será a segunda passagem do atacante pelo Amazonas, clube que defendeu no início de 2023.

O clube também conta com outros ex-jogadores do Remo e do Paysandu no elenco; confira a lista:

Renan Castro – Ex-Remo Wellington Carvalho – Ex-Paysandu Jorge Jiménez – Ex-Paysandu Phillipe Guimarães – Ex-Paysandu Rafael Tavares – Ex-Paysandu Gustavo Ermel – Ex-Remo