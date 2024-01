Adversário do Paysandu na Série B contrata dois jogadores que estavam na Europa em 2023

Não é apenas o Paysandu que está investindo em "mercados alternativos" para formar o elenco de 2024. O Amazonas, adversário do Bicola na Série B deste ano, anunciou contratações de peso no último dia 1º de janeiro. Ambos os atletas jogavam no futebol europeu.

A primeira novidade é o lateral Ailton, de 28 anos. Ele chega ao Amazonas após uma passagem pelo futebol russo em 2023, onde estava vinculado ao Rodina Moskva. O jogador acumula experiência em solo europeu, tendo atuado por clubes como Braga e Estoril, de Portugal, além do Stuttgart, da Alemanha.

Já o atacante Ênio, de 22 anos, é uma promessa formada nas categorias de base do Botafogo. Após um período de empréstimo ao RWD Molenbeek, o atacante retorna ao Brasil de forma definitiva para vestir a camisa do Amazonas.

Em 2021, Ênio teve uma destacada atuação no time profissional do Botafogo, participando de 25 jogos e contribuindo com dois gols e duas assistências.

Reencontros

Além das novidades provenientes do futebol europeu, o Amazonas deve proporcionar pelo menos quatro reencontros com a torcida do Paysandu: o zagueiro Wellington Carvalho, que subiu com o Papão no ano passado; o volante PH, titular bicolor durante a temporada 2020; o também volante Jorge Jiménez, que fez 15 jogos com a camisa alviceleste em 2023; e o meia Rafael Tavares, com passagem apagada pela Curuzu em 2014.