Ex-Remo, atacante Rogério é anunciado pro clube do Amazonas; confira

O Nacional-AM, tradicional time do Amazonas, tem anunciado jogadores para a temporada de 2024. Nesta segunda-feira (20), o Naça oficializou a contratação de um jogador conhecido pela torcida do Remo. A nova peça é o atacante Rogério, de 32 anos, que defendeu as cores do Leão Azul no início do ano.

O contrato de Rogério com o Naça será curto - apenas até o final do estadual. Devido à campanha ruim no Amazonense do ano passado, o Leão do Amazonas vai disputar competições apenas no primeiro semestre de 2024.

Antes do Nacional-AM, Rogério defendeu as cores do CEOV Operário-MT. No clube, o atacante disputou a Copa Mato Grosso e a Série B do Brasileirão. Ao todo, foram 11 jogos disputados pelo clube do Centro-Oeste e dois gols marcados.

Passagem pelo Remo

Rogério foi anunciado pelo Leão Azul no início de 2023 como uma possível referência do ataque azulino. Conhecido como "Neymar do Nordeste" após passagens marcantes por Náutico-PE e Sport-PE, o jogador gerou expectativa na torcida, mas que não foi correspondida.

Com a camisa do Remo, Rogério fez apenas quatro jogos, não marcou gols e ficou marcado por uma eliminação azulina. Na semifinal da Copa Verde, o jogador errou um pênalti diante do Paysandu, no Mangueirão. Desde o episódio, o atacante passou a ser menos utilizado pela comissão técnica e foi dispensado.