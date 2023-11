Especulado no Remo, meia Camilo se despede de clube da Série B do Brasileiro

O jogador Camilo, de 37 anos e com convocação para a Seleção Brasileira se despediu do Mirassol-SP. O jogador informou que sairá do clube paulista ao final da temporada e informou que seu vínculo com o clube é apenas até o fim deste ano e que ir´[a buscar outros desafios e, afirmou que, pode encerrar a carreira, caso não tenha uma proposta viável para atuar em 2024, porém, seu nome é ventilado nos corredores do Estádio Baenão, em Belém.

“Vou tentar um novo desafio e se não aparecer uma situação que seja viável, aí vou fazer os cursos da CBF para estar dentro do campo. Mas vou aguardar e tentar novos desafios. Vejo que eu preciso também disso, de um novo desafio que pode realmente mexer comigo”, disse Camilo.

Com três passagens pelo Mirassol, o meio-campista já atuou mais de 100 vezes com a camisa do Mirassol. Nessa temporada esteve em campo em 45 jogos, marcou quatro gols e deu seis assistências. A equipe paulista está na sétima colocação na Série B deste ano com 60 pontos e ainda sonha com acesso à Série A, porém, não depende apenas de si para conquistar a vaga, que será decidida na última rodada.

Camilo iniciou a careira no América-RJ, teve passagens pelo Cruzeiro-MG, Grêmio Barueri-SP, Ceará-CE e América-MG. Atuou no futebol chinês, defendendo o Nanchang e retornou ao Brasil para jogar pelo Botafogo-SP. Defendeu o Avaí-SC, Mirassol-SP, Chapecoense e o Al-Shabab, da Arábia Saudita. Atuou pelo Botafogo-RJ, Internacional-SC, Ponte Preta e desde o ano passado está no Mirassol, clube onde trabalhou com Ricardo Catalá e conquistou o título da Série C no ano passado.