Atacante campeão pelo Remo e lateral que conquistou título pelo Paysandu são especulados no Leão

O Remo corre contra o tempo para montar o elenco para a temporada 2024. O clube teve o planejamento prejudicado por conta da eleição presidencial no clube e, com a chegada do técnico Ricardo Catalá, a diretoria já inicia a procura por jogadores. Segundo o colunista de O Libera, o jornalista Carlos Ferreira, o atacante Lucas Tocantins, que passou pelo Remo em 2021 e o lateral esquerdo Patrick Brey, ex-Paysandu, são especulados no clube azulino.

VEJA MAIS

O Leão tem como meta principal o acesso à Série B do Campeonato na próxima temporada. O discurso do técnico Ricardo Catalá na chegada a Belém e a entrevista do novo presidente do clube, Tonhão, deixaram claro que o foco azulino é subir de divisão nacional. O clube está no mercado e jogadores conhecidos dos torcedores paraenses estão em “pauta” nos bastidores do Baenão.

Lucas Tocantins atuando pelo Leão Azul (Samara Miranda / Remo)

O atacante Lucas Tocantins, de 29 anos, já jogou pelo Remo e disputou a Série B pelo Leão em 2021. Foram 39 partidas com a camisa azulina, seis gols marcados e conquistou o título inédito da Copa Verde com a camisa do Leão. Nesta temporada o jogador passou pelo Água Santa-SP, ABC-RN e por último estava no São Bernardo-SP.

VEJA MAIS

Ptrick Brey defendendo o Paysandu (Jorge Luís Totti/Paysandu)

Já o outro jogador que é especulado nos bastidores da Toca do Leão é o lateral Patrick Brey, de 26 anos. O jogador teve passagem pelo Paysandu em 2022, onde disputou 41 partidas e marcou dois gols, além de ter conquistado o tricampeonato da Copa Verde. Na atual temporada jogou o Campeonato Paulista pelo Água Santa-SP e está disputando a Série B pelo Botafogo-SP.