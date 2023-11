Ricardo Catalá despista sobre novas contratações e renovações para temporada de 2024

Após o anúncio do retorno ao comando técnico do Remo para a temporada de 2024, o treinador Ricardo Catalá foi questionado sobre contratações de jogadores e a manutenção de alguns atletas para o elenco do Leão Azul. Em conversa com os jornalistas logo após a sua chegada no Aeroporto Internacional de Belém, no início da tarde desta terça-feira (14), o comandante do Remo despistou sobre a continuidade de alguns jogadores do atual plantel azulino, a exemplo do atacante Muriqui e do zagueiro Diego Ivo.

“Esse tipo de conversa é interna e será tratado com a diretoria. Eu não vou falar sobre isso agora, quem tem que se pronunciar é a direção e não eu”, afirmou o técnico da equipe azulina.

Em 2023, o camisa 10 do Remo totalizou 32 jogos disputados, marcando 12 gols e nenhuma assistência. Já o defensor disputou 29 partidas e marcou um gol.

O presidente eleito no último domingo, Antonio Carlos Teixeira, o Tonhão, também comentou sobre os planos para o elenco e a possível manutenção de jogadores para a próxima temporada.

“Já tivemos uma conversa inicial, mas prefiro não citar os nomes. Vamos esperar até o final da semana, ou até o final do mês, para anunciar. Tudo vai depender de uma análise feita pela nossa equipe técnica”, disse Tonhão.

Neste primeiro dia de volta a Belém, o comandante azulino estará reunido com a atual direção do clube para deliberar e definir questões relacionadas ao planejamento para 2024. O trabalho será em diversas frentes - desde contratações e renovações. O Clube do Remo deve se reapresentar para a pré-temporada no dia 15 de dezembro.