Presidente do Remo, Tonhão define data para início da pré-temporada e fala sobre novo executivo

O Remo já tem data para iniciar a pré-temporada de 2024. Em entrevista à TV Liberal nesta terça-feira (14), o presidente azulino, Antônio Carlos Teixeira, disse que a apresentação do elenco azulino para os treinos deve ocorrer no dia 15 de dezembro. No entanto, ele disse que a data ainda pode sofrer alterações, de acordo com avaliações da comissão técnica.

"Acho que lá pelo dia 15 de dezembro a gente se apresenta. Temos menos de um mês para montar um elenco. Tem muita gente dá Série B, que é o nosso foco principal de jogadores, que vai ficar sem contrato no final torneio. Eles precisam ter um tempo de férias e vamos avaliar isso para definir a data real do início da pré-temporada", explicou.

A Série B não deve ser o mercado principal do Remo apenas para a formação do elenco. Deve ser de lá que o Leão Azul deve buscar o executivo de futebol, responsável pelas contratações. Segundo Tonhão, os profissionais que o clube deseja estão empregados. Por conta disso, o Time de Periçá deve esperar o fim do torneio para anunciar um nome para o cargo.

"Temos conversado com alguns executivos, mas os profissionais do nosso interesse estão empregados. Vamos esperar o final da Série B para definir melhor isso, saber quem cai e quem fica na divisão. Assim a gente pode ter uma melhor posição quanto a vinda desses profissionais para o Remo", disse.

Antônio Carlos Teixeira foi recém-eleito presidente do Remo para o triênio 2024, 2025 e 2026. Ele venceu o pleito, realizado no último domingo (12), com mais de 60% dos votos. O empresário terá como vice-presidentes Milton Campos e Glauber Gonçalves.