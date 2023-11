Em Belém, Catalá revela força-tarefa para a contratação de jogadores ao Remo: 'precisa acelerar'

As primeiras palavras do técnico Ricardo Catalá no retorno ao Remo aconteceram ainda no saguão do Aeroporto Internacional de Belém, no início da tarde desta terça-feira (14). E a conversa com jornalistas girou em torno da principal preocupação da torcida e dos dirigentes: a montagem do elenco para 2024. O clube inicia a busca de opções no mercado com um certo atraso em relação à concorrentes da Série C, em razão do período eleitoral azulino. Finalizada as eleições, a nova diretoria precisará correr contra o tempo.

"A proposta é conseguir contratar jogadores o mais rapidamente e poder delinear com a diretoria, durante essa semana, a temporada, o projeto", iniciou Catalá.

Apalavrado há semanas com a chapa de situação encabeçada por Antonio Carlos Teixeira, o Tonhão, que venceu as eleições, o treinador desconversou quanto a nomes que já estariam alinhados com o clube à espera do fim do pleito. Catalá reforçou que não existem, no momento, jogadores contratados, mas as negociações estão rolando.

"É óbvio que o clube está no mercado, mas é tudo muito recente, a eleição [do Remo] foi no domingo (12). Não tem nenhum jogador contratado, tem muitas conversas acontecendo, o clube precisa obviamente acelerar essa semana para isso e eu vim para Belém justamente para poder sentar com a direção, decidir data de pré-temporada, o que nós vamos fazer, como vamos fazer, onde... essa é uma semana de planejamento e isso envolve discutir tudo o que vai ser parte do início da próxima temporada e, sobretudo, dessa força-tarefa com relação à contratação de jogadores", salientou o técnico do Remo.

Série C é a prioridade

Atento à necessidade de terminar a próxima temporada com o acesso à Série B garantido, Ricardo Catalá adiantou que as competições do primeiro semestre não serão prioridade no planejamento da comissão técnica - e que isto está alinhado com a diretoria remista.

"Todo mundo tem o entendimento de que o estadual e a Copa Verde, para nós, não é prioridade. Óbvio que a gente sabe a grandeza da camisa e vai sempre tentar representar a instituição bem nessas competições, mas o nosso grande objetivo é o acesso e tudo o que a gente vai fazer vai ser pensando no acesso, única e exclusivamente em colocar o Leão de volta na Série B", concluiu Ricardo Catalá.

Confira imagens da chegada de Ricardo Catalá:

Neste primeiro dia de volta a Belém o comandante azulino ficará reunido com a atual direção do clube para deliberar e definir questões relacionadas ao planejamento para 2024. O trabalho será em diversas frentes - desde contratações e renovações, até a data e local de pré-temporada.