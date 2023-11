Remo: Ricardo Catalá desembarca em Belém e assume o comando do Leão para 2024

Ricardo Catalá está de volta ao Remo. Recepcionado pelo novo vice-presidente azulino, Glauber Gonçalves, o técnico desembarcou em Belém ao meio-dia desta terça-feira (14) e chega para as últimas tratativas com a nova diretoria do clube antes de assinar a renovação de contrato para 2024. A principal missão do profissional é conduzir o Leão Azul ao acesso à Série B na próxima temporada, depois de uma campanha de protagonizar uma recuperação última edição Série C, evitando o rebaixamento do clube.

Confira imagens da chegada de Catalá:

Ricardo Catalá Remo técnico desembarque belém aeroporto (Foto: Fabio Will/O Liberal)

A volta de Catalá já estava nos planos do novo presidente, Antônio Carlos Teixeira, eleito no último domingo (12). Durante a campanha para a presidencial, Tonhão prometeu não só o retorno como revelou ter dado aval ao treinador para contatar jogadores e deixar contratações alinhadas, à espera da confirmação da vitória nas urnas.

Após a chegada ao aeroporto, Catalá seguiu com o vice-presidente Glauber Gonçalves para o Baenão. A semana será intensa para a montagem do planejamento do primeiro trimestre de 2024.

"A eleição [do Remo] foi no domingo (12). Não tem nenhum jogador contratado, tem muitas conversas acontecendo, o clube precisa obviamente acelerar essa semana para isso e eu vim para Belém justamente para poder sentar com a direção, decidir data de pré-temporada, o que nós vamos fazer, como vamos fazer, onde... essa é uma semana de planejamento e isso envolve discutir tudo o que vai ser parte do início da próxima temporada e, sobretudo, dessa força-tarefa com relação à contratação de jogadores", explicou Catalá a O Liberal.

Assim que foi anunciado o triunfo eleitoral no último domingo, Tonhão confirmou a chegada de Ricardo Catalá nesta terça-feira (14). O anúncio oficial do retorno do treinador, no entanto, ocorreu apenas no final da manhã desta terça, por meio de postagem nas redes sociais do clube.