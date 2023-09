Ricardo Catalá diz que renovação com o Remo é ‘fácil’, mas impõe condições para 2024

"O meu retorno ao Remo é fácil". Foi assim que Ricardo Catalá, técnico azulino na temporada de 2023, avaliou uma possível renovação de contrato com o Leão para o próximo ano. Em entrevista à TV Liberal, o técnico disse que recebeu propostas para permanecer no Time de Periçá, mas explicou que só vai decidir o futuro após as eleições presidenciais do clube.

"No final da Série C, duas chapas entraram em contato comigo. A minha resposta foi a mesma pras duas: não negocio enquanto não estiver decidido quem será o representante legal do clube. O que vai me fazer voltar ao Remo não tem nada a ver com dinheiro. Mantendo as condições que eu e minha comissão tínhamos não vamos ter problema nenhum de renovar", disse.

Apesar disso, Catalá disse que, caso uma negociação ocorra após as eleições, fará exigência à nova direção do ponto de vista esportivo. Entre elas estão a manutenção da folha salarial e a necessidade de realização de contratos maiores, para atrair jogadores de mais qualidade.

"O torcedor precisa de respaldo, mas eu preciso de condições pra isso. Não posso prometer lutar pelo acesso se eu não tiver, no mínimo, as mesmas condições que eu tinha no clube do ponto de vista da folha salarial. Se nós tivermos a mesma folha que finalizamos a Série C entendo que o meu retorno ao Remo é fácil, plausível que aconteça. Com essas condições tenho certeza que estaremos entre os oito e brigaremos pelo acesso", afirmou.

A chegada de Catalá no Remo foi considerada como um "divisor de águas" pela diretoria. O treinador assumiu o Leão na quinta rodada da Série C, comandou a equipe em 15 jogos com 6 vitórias, 7 empates e apenas 2 derrotas. Teve a 5ª melhor campanha da competição no período em que o treinador esteve no clube.

As eleições do Remo estão marcadas para o segundo domingo de novembro, dia 12, na qual serão eleitos o novo presidente, conselheiros e o presidente da assembleia geral do clube. Têm direito a voto sócios proprietários e remidos.