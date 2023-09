Ex-Remo e rival do Paysandu na Série C, lateral relembra começo como cobrador de van

O lateral-direito Wellington Silva, que defendeu o Remo na temporada de 2021, falou sobre as dificuldades que enfrentou na vida antes de ser jogador de futebol. Em entrevista ao GE, o atleta - que hoje defende o Volta Redonda-RJ, na Série C - disse que já foi trocador de van na capital fluminense.

"Eu estudava, trabalhava... mas trabalhei um pouco ali (como trocador de van) para tentar ajudar em casa, porque minha mãe não trabalhava, era separado do meu pai na época, então, comecei a correr atrás. Mas meu sonho sempre foi ser jogador", disse.

A vida de Wellington, no entanto, mudaria para melhor em 2012. Depois de um bom Campeonato Carioca pelo Resende-RJ, o lateral foi contratado pelo Flamengo-RJ, clube no qual iniciou a trajetória pela elite do futebol brasileiro. Depois do Rubro-Negro, o jogador teve passagens marcantes por Fluminense-RJ e Internacional-RS.

Depois de ter rodado o Brasil, Wellington chegou ao Remo em 2021, para a disputa da Série B do Brasileirão. Naquele ano o jogador foi titular em grande parte da temporada, mas não conseguiu ajudar a equipe a evitar o rebaixamento à Série C no final do ano. Apesar disso, ele saiu de Belém com um título da Copa Verde, conquistado sobre o Vila Nova-GO.

Hoje, Wellington joga no Volta Redonda-RJ, clube que disputa o quadrangular de acesso da Série C. A equipe, que está no grupo do Paysandu, tem quatro pontos ganhos e precisa pontuar para manter vivo o sonho do acesso à Segundona.