Lateral direito tem contratação oficializada pelo Remo e afirma: 'Vou fazer o Leão chegar no topo'

O Clube do Remo oficializou a contratação do lateral-direito Wellington Silva, de 32 anos. O jogador é o primeiro contratado para a temporada 2021 do Leão. A confirmação veio após o nome do atleta ser publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O clube informou que Wellington chega a Belém na noite do domingo (31), vai passar por exames médicos e só então vai treinar no Baenão.

LEIA MAIS:

Natural do Rio de Janeiro, Wellington iniciou a carreira no Juventude. De lá, soma passagens por Grêmio, Olaria, Resende, Madureira, Flamengo, Fluminense, Internacional, Bahia, CSA e Boavista. No último ano, disputou a Série B pelo Juventude. O jogador destaca que joga tanto na lateral-direita, como na esquerda.

"Sei que é um clube sério. As expectativas estão melhores possíveis, sei que tem uma torcida de massa, que sempre busca os objetivos, e comigo não será diferente. Eu vou fazer o possível para chegar e fazer o melhor pelo Leão, que é chegar no topo, que é a Série A, claro que com muito trabalho, humildade e perseverança de todos no clube. Sou mais um que vai lutar bastante vestindo essa camisa", afirmou o jogador em entrevista ao site oficial do clube.

Regularizado, Wellington pode atuar na Copa Verde de 2020, além do Campeonato Paraense e da Série B de 2021.

Ficha Técnica:

Nome Completo: Wellington do Nascimento Silva

Data de nascimento: 06/03/1988

Posição: lateral-direito / lateral-esquerdo

Naturalidade: Rio de Janeiro

Clubes: Grêmio, Olaria, Resende, Madureira, Flamengo, Fluminense, Internacional, Bahia, CSA, Boavista e Juventude.