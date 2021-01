Remo ainda não anunciou, mas BID confirma contratação de lateral ex-Fluminense

O Clube do Remo vai anunciar, a qualquer momento, a contratação do lateral-direito Wellington Silva, ex-Fluminense e Juventude-RS. O atleta tem 32 anos e um currículo composto por clubes do porte do Flamengo-RJ e do Internacional-RS.

O clube ainda não oficializou a contratação, no entanto, o Boletim Diário Informativo da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) já indicou o acerto.

Veja:

Legenda (Reprodução)

Wellington terá Ricardo Luz, um dos destaques da campanha azulina na Série C, como concorrente na posição.