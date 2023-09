Diego Ivo fala sobre renovação com o Remo e relembra caso na Justiça com o Paysandu: ‘meu direito’

O futuro do zagueiro Diego Ivo no Remo está indefinido. Em entrevista à jornalista Syanne Neno, o jogador disse que tem interesse em renovar o contrato com o Leão para a próxima temporada. No entanto, o período eleitoral vivido pelo clube azulino atrapalha o andamento da negociação.

"A gente ainda não decidiu nada sobre renovação, porque o clube vive as eleições e algumas coisas podem mudar. Eu estou de férias em Belém, vou descansar e ver o que acontece. Gosto muito da cidade e fui muito bem recebido aqui", disse o zagueiro.

A boa receptividade da capital do Pará é algo que Diego Ivo aprendeu com o tempo. De acordo com o jogador, assim que voltou a Belém para jogar no Remo, no início do ano, ele recebeu uma enxurrada de críticas. Isso porque anos antes havia defendido o Paysandu, o maior rival azulino.

"O torcedor no início queria me bater. Fui muito massacrado pelos dois times, virei uma espécie de Judas. Cinco anos depois do Paysandu fui contratado pelo Remo e os torcedores do Paysandu continuavam me xingando, como se tivesse feito algo de errado. Eu vim aqui trabalhar e com o tempo fui dando a resposta dessas críticas em campo. Hoje me sinto muito mais feliz no Remo", explicou.

Apesar de hoje defender o lado azulino de Belém, Diego Ivo guarda boas lembranças na memória da torcida bicolor. Enquanto esteve no Paysandu - nos anos de 2017 e 2018 - o zagueiro foi uma das referências da equipe, chegando a assumir a braçadeira de capitão. No entanto, o fim dessa relação não foi muito amigável, do ponto de vista institucional.

Com salários atrasados no Bicola, Diego Ivo entrou com um processo na Justiça para reaver os pagamentos. Segundo ele, um acordo com o clube alviceleste foi assinado, mas que não foi cumprido por parte da diretoria do Papão.

"Você trabalha pra receber e eu tinha as minhas contas, havia comprado um apartamento e não tinha como pagar. Não fiz nada de má fé ou fui mercenário, como algumas pessoas falaram. Eu só queria o meu direito. Tentei um acordo, mas eles me pagaram só uma parcela. Então, me senti obrigado a ir à Justiça. O clube já pagou muita gente daquela época, mas não a mim, acho que rola uma mágoa. Mas estou deixando a Justiça resolver", finalizou.

Diego Ivo chegou ao Remo no início desta temporada, mas assumiu a titularidade só na metade do ano. Em 2023, o jogador atuou pelo Leão em 29 partidas e marcou um gol.