Sem jogos oficiais, Remo desmonta arquibancadas metálicas do Baenão e dá novo uso; veja

Disposto a renovar a fé no futuro, já que o presente tem sido indigesto, o Clube do Remo fez a já tradicional retirada das arquibancadas metálicas instaladas no estádio Evandro Almeida, para utilizá-las na quadra nazarena do próximo mês de outubro. Sem jogos oficiais desde o dia 26 de agosto, quando foi eliminado da Série C, o clube deu início ao processo de desmonte da estrutura, que será levada à sede social, no bairro de Nazaré.

A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do clube. "Todos os anos, na ausência de jogos no período, o clube faz a retirada da estrutura, que é realocada na área da sede social, onde servirá para uso durante as procissões do Círio de Nazaré", disse.

A área desativada possui entrada pela travessa das Mercês e é ligada à rua por um terreno que leva até a parte demolida ainda na presidência de Zeca Pirão. Ao todo, o clube passou cerca de cinco anos sem uma reconstrução no espaço, até que, em 2019, o clube conseguiu, através de uma parceria contratual, reaver o espaço, ampliando assim a capacidade para 13.792 torcedores.

Apesar disso, o clube ainda não sabe se a estrutura retorna ao local, haja vista a proximidade das eleições. O pleito para os cargos no Conselho Diretor, Conselho Deliberativo e Assembleia Geral está marcado para o próximo dia 12 de novembro. Fábio Bentes, por estar no segundo mandato, não poderá concorrer pela terceira vez.