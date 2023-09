Remo inicia venda de nova camisa do Círio de Nazaré nesta terça-feira (26); veja os preços

O Remo anunciou pelas redes sociais que a nova camisa, em parceria com o Projeto Selo do Círio, estará disponível a partir desta terça-feira (26) em todas as lojas oficiais do Leão. Os preços são os seguintes: modelo masculino R$ 159,90, modelo feminino e modelo infantil R$ 154,90.

No último dia 20 de setembro, dirigentes e associados do clube azulino se reuniram na sede social para o lançamento oficial da camisa comemorativa do Círio de Nazaré 2023. A apresentação aconteceu com a presença da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, padroeira do Pará, que foi levada ao evento.

Anteriormente, em colaboração com a Arquidiocese de Belém, Remo, Paysandu e Tuna Luso lançaram suas camisas conjuntamente. No entanto, desta vez, o evento foi exclusivo e voltado para a comunidade azulina. O presidente do Remo destacou que a chegada do Círio de Nazaré é sempre um momento marcante na vida do clube.

Os modelos das camisas foram apresentados por meio de um desfile, e na estampa foram incorporados elementos significativos do Círio: a Berlinda completa com as flores, a imagem de Nossa Senhora no lado direito do peito e, na parte inferior, a Basílica de Nazaré. O selo foi criado no formato da silhueta da Berlinda, acompanhado da frase "Círio 2023, acreditar e ter fé".