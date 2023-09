Primeiro classificado à Série B, Brusque-SC tem jogadores com passagem pela dupla Re-Pa; veja

O Brusque venceu o Operário-PR no último sábado (23) e se tornou a primeira equipe da Série C a garantir uma vaga na Segundona do ano que vem. O elenco quadricolor, que manteve a base do time utilizado no ano passado, chama a atenção do futebol paraense por possuir jogadores que atuaram nos dois maiores clubes do estado - Remo e Paysandu.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Segundo levantamento feito pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, dois jogadores do Brusque já passaram pelo Leão, enquanto apenas um defendeu as cores do Papão. Além disso, somente um atleta do trio nasceu no Pará. Confira:

VEJA MAIS

Alex Ruan (ex-Remo)

Alex Ruan defendendo as cores do Brusque-SC (Lucas Gabriel Cardoso / Brusque FC)

Revelado nas categorias de base do Leão Azul, Alex Ruan é o único paraense da lista. Como profissional, o lateral-esquerdo defendeu o Time de Periçá por três temporadas e, neste período, atuou em 36 partidas e não marcou gols. Depois do Remo, rodou por várias equipes das séries C e B do Brasileirão até se firmar no Brusque-SC, onde é titular há três anos.

Israel (ex-Paysandu)

Israel, ex-Paysandu, foi emprestado do Retrô ao Brusque (Rafael Vieira/FPF)

Emprestado ao Brusque-SC pelo Retrô-PE, Israel tem apenas uma partida com a camisa do Quadricolor. Apesar disso, está vivo na memória do torcedor do Paysandu pelos 22 jogos feitos pelo clube na temporada de 2021. Mesmo tendo marcado um gol, jogando na lateral-direita, o jogador era bastante criticado pela torcida e foi dispensado antes do final do ano.

Diego Tavares (ex-Remo)

Diego Tavares saiu do Remo pro Brusque (Thiago Gomes / O Liberal)

Contratado pela diretoria azulina no início da temporada como um dos grandes destaques do novo elenco, Diego Tavares não cumpriu as expectativas criadas pela torcida do Remo e foi dispensado no meio de 2023, após 17 jogos. Logo que saiu do Leão, o atacante assinou com o Brusque-SC, clube no qual já fez 19 partidas e marcou um gol.