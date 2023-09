Adversário de Remo e Paysandu na Série C, Náutico recebe proposta de quase R$ 1 bilhão por SAF

Integrante da Série C 2023 ao lado dos paraenses Remo e Paysandu, o Náutico se encontra em estágio avançado de negociação para a venda de sua Sociedade Anônima de Futebol (SAF), uma oferta substancial que pode atingir a marca de R$ 980 milhões pela aquisição de 90% das ações da empresa. Este projeto envolve um consórcio de empresários com experiência tanto no mundo do futebol quanto no setor imobiliário. A informação foi divulgada pelo portal GE de Pernambuco.

Por enquanto, a proposta permanece como uma intenção não vinculativa, o que significa que os termos do negócio e os valores associados ainda podem sofrer ajustes. Legalmente, nenhum compromisso foi formalizado por ambas as partes - o clube do Recife e os investidores.

Entretanto, há uma expectativa de que em breve os investidores formalizem a oferta, estabelecendo obrigações com possíveis multas em caso de não cumprimento. Embora a diretoria do Náutico tenha demonstrado receptividade à proposta inicial, ela ainda passará por negociações e possíveis ajustes.

Os R$ 980 milhões englobam diversos fatores, incluindo injeções de capital por parte dos investidores, destinadas à estruturação da SAF e ao pagamento de dívidas, por exemplo. Adicionalmente, há garantias mínimas referentes aos orçamentos do futebol ao longo dos próximos 10 anos, variando de acordo com a divisão em que o clube estiver competindo.

Esta garantia mínima poderá ser ajustada conforme as metas contratuais sejam atingidas ou com o aumento de receitas extraordinárias, como a participação em ligas de alto prestígio. Para a temporada na Série C do próximo ano, por exemplo, o orçamento estimado é o dobro do atual, com ajustes anuais de acordo com a divisão.

A proposta vinculante será submetida à apreciação do Conselho Deliberativo e, em caso de aprovação, seguirá para votação na Assembleia Geral dos Sócios. Este processo é considerado fundamental pelo clube.