Bahia conclui SAF e está oficialmente no Grupo City

Pela manhã desta quinta-feira (04), o Bahia participou de um evento para oficializar a ingressão do time no Grupo City. No evento, Guilherme Bellintani, presidente do Bahia, e Ferran Soriano, CEO do City Football Group, marcaram presença para formalizar o acordo de SAF, que marca o Tricolor como o 13° clube do grupo.

O processo já estava em andamento desde o ano passado, tendo a previsão inicial para mudança em menos de um ano. Durante a mudança, a criação do SAF foi realizada juntamente com a transferência dos bens para a nova entidade.

Ferran Soriano, CEO do Grupo City, enfatizou que esse é um grande momento para o Bahia, e acredita que o time vai ser o segundo clube maior do grupo devido ao tamanho. “É um momento muito importante para o Bahia, mas é também um momento muito importante para nós. Celebramos hoje o primeiro dia de um relacionamento, de uma viagem”, afirmou.

Investimento

A venda de 90% da SAF do clube foi aprovada pelos sócios do Bahia em dezembro do ano passado. Já o Grupo City investiu mais de R$80 milhões no elenco atual, incluindo jogadores emprestados de outros clubes do grupo. O acordo renovável tem validade de 90 anos e prevê investimento de R$1 bilhão.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)