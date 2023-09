Remo faz peneira de novos talentos para as categorias de base masculina e feminina; veja mais

O Remo vai promover uma peneira para atrair novos talentos para as categorias de base. De acordo com comunicado divulgado pelo clube, as inscrições vão até o dia 11 de outubro, custam R$ 50,00 e devem ser feitas na sede social do clube. Meninos e meninas das categorias sub-12 a sub-20 podem participar.

Além do valor de inscrição, os candidatos interessados devem apresentar uma cópia do RG e estarem acompanhados de um responsável legal. Essa pessoa, no momento do cadastro, deve assinar um termo de autorização e responsabilidade.

Os testes acontecerão nos dias 13, 14 e 15 de outubro - conforme a categoria - no CT do Clube do Remo, a partir das 9h. Todos os concorrentes terão que cumprir com as normas exigidas para participar da seletiva.

As categorias avaliadas serão do sub-12 ao sub-17 (masculino) e do sub-17 ao sub-20 (feminino).

Remo faz peneira de novos talentos em 2023 (Divulgação/ Instagram Remo)

As categorias de base do Remo tem se destacado como as mais vitoriosas do estado nas últimas temporadas. O Leão é o atual campeão paraense sub-17 e sub-20 e tem acumulado bons resultados nos torneios nacionais, como a Copa do Brasil Sub-20 e a Copa São Paulo de Futebol Júnior.