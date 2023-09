Fábio Bentes explica contas do Remo no semestre e diz: 'Renda dos jogos não é a principal fonte'

O Remo encerrou o primeiro semestre ainda jogando, porém, o Leão Azul não conseguiu avançar na Série C e o projeto de retornar à Série B foi adiado por mais um ano. Se dentro de campo as coisas não caminharam como o esperado, fora das quatro linhas o Remo conseguiu fechar o primeiro semestre no azul e, o presidente Fábio Bentes afirmou que entregará o clube para o próximo gestor de forma tranquila.

O clube apresentou em seu site oficial, o fluxo de caixa no período de janeiro a junho de 2023, com o Leão mantendo o saldo positivo. Neste período, o Remo arrecadou R$25.242.409,67, com uma despesa total de R$25.129.885,59, fechando a primeira parte do ano de forma positiva com R$112.524,08 em caixa.

Atualmente, o clube possui várias outras receitas que agregam e ajudam no pagamento de dívidas e despesas mensais. O presidente do Remo, Fábio Bentes, falou dos números e de como foi feito para manter o clube e não depender exclusivamente dos valores arrecadados nas rendas das partidas.

“Hoje a renda dos jogos não é a principal fonte de receita, por isso a gente consegue manter as contas em dia mesmo sem partidas. Acredito que ao longo desses cinco anos, adquirimos a capacidade de conseguir honrar todos os compromissos, independente de estar jogando ou não. Trabalhamos em uma política de ajustes, de custos e de aumento de arrecadação isso foi possível e hoje podemos entregar um clube arrumado internamente, saneado e com as contas atuais em dia, tendo ainda algumas pendências, como sempre digo, junto à justiça cível e tendo um parcelamento junto à justiça federa, mas um clube em plenas condições de funcionamento. Bem diferente do clube que eu recebi, com sete oito meses de salários atrasados, com uma dívida trabalhista que muitos diziam que era impagável e conseguimos zerar. O Remo para 2024 já inicia o ano em torno de R$4 milhões disponíveis para investimento, não só no futebol, mas onde o próximo gestor assim quiser”, disse.

No primeiro semestre azulino, cotas da Copa do Brasil, renda de jogos além do programa sócio-torcedor, foram as principais fontes de receita do clube. Já os principais gastos foram com pagamento de atletas e funcionários, bloqueios judiciais além de prestações de serviço e antecipação de recursos de cartão, estão entre as despesas azulinas.

Veja as principais receitas e despesas do Remo de janeiro a julho

Janeiro

Três principais receitas

Empréstimo/Antecipação de recursos de cartão: R$461.826,51

Bloqueio alvará judicial: R$256;375,87

Cessão uso de camarotes: R$202.758,00

Três principais despesas

Salários, rescisões, encargos e direito de imagem: R$589.089,77

Manutenção e conservação de bens: R$150.301.28

Pagamento e antecipação cartão/empréstimos: R$143.000,00

Fevereiro

Três principais receitas

Patrocínios: R$1.641.918,75

Renda de jogos / Ingressos e sorteio: R$417;305,00

Desbloqueio alvará judicial: R$258.632,52

Três principais despesas

Salários, rescisões, encargos e direito de imagens: R$846.487,64

Imóveis, móveis, eletrônicos/outros: R$466.697,48

Prestação de serviço - Pessoa física e jurídica: R$302.839,96

Março

Três principais receitas

Renda de jogos/ingressos e sorteios: R$1.579.955,00

Cota Copa do Brasil: R$857.883,36

Sócio-torcedor: R$550.549,17

Três principais despesas

Venda de ingressos em cartão/empréstimos/devoluções R$1.115.247,89

Bloqueios judiciais: R$936.937,63

Salários, rescisões, encargos e direito de imagem: R$779.613.69

Abril

Três principais receitas

Renda de jogos/ingressos e sorteios: R$3.894.239,95

Sócio-torcedor: R$470,752,64

Estacionamento, ambulantes, bares e eventos: R$357,200,00

Três principais despesas

Salários, rescisões, encargos e direito de imagem: R$827.684,15

Prestação de serviço - Pessoa física e jurídica: R$R$399.328,40

Ingresso: Emissão, acesso, ST e venda cartão de cre e deb: R$315.136,10

Maio

Três principais receitas

Patrocínio: R$1.183.837,50

Cotas, jogos e participação de campeonatos: R$910.000,00

Renda de jogos/ ingressos e sorteios: R$710.880,00

Três principais despesas

Salários, rescisões, encargos e direito de imagem: R$987.543,59

Vendas de ingressos em cartão/ empréstimos e devoluções: R$664.477,79

Premiação e gratificação: R$551,075,60

Junho

Três principais receitas

Cota, jogos e participação campeonatos: R$2.223.040,00

Empréstimos/ antecipação de recursos de cartão: R$1.577.722,25

Renda de jogos/ ingressos e sorteios: R$919.710,00

Três principais despesas

Bloqueios judiciais: R$2.602.714,81

Salários, rescisões, encargos e direito de imagem: R$894.442,05

Venda de ingressos em cartão/empréstimos/devoluções: R$739.151,58