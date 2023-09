Remo vence processo contra Gerson Gusmão; técnico terá que pagar mais de R$100 mil

O Remo não está jogando, mas fora de campo o departamento jurídico do Leão conseguiu importante vitória. A justiça deu sentença favorável ao Leão Azul, no processo do ex-técnico Gerson Gusmão, que comandou o Remo na temporada 2022. O treinador pedia na justiça R$658 mil referentes a multas, FGTS, além de direitos de imagens e venceu em primeira instância, porém, perdeu na segunda e foi condenado a arcar com os custos do processo.

O jurídico azulino havia perdido a causa em primeira instância e teria que pagar R$157 mil ao ex-técnico remista, porém, o Leão recorreu e conseguiu reverter a situação. O caso parou no Tribunal Regional do Trabalho e o Remo não terá que pagar nada a Gerson Gusmão. O presidente azulino falou sobre a situação, disse que o técnico pediu um valor fora do normal e que, através das provas, pôde comprovar que o Remo estava trabalhando de uma maneira correta com o treinador. “Foi uma vitória importante na justiça, visto que os valores pedidos eram abusos, totalmente incompatíveis com a realidade do contrato e com aquilo que havia sido combinado. A participação do clube tinha terminado naquela temporada e oi feito uma proposta de pagamento daquilo que foi trabalhado. Ele queria multa rescisória e mais uma série de outras coisas que, na nossa visão não seriam justas e nem corretas. Como não chegamos a um acordo, solicitamos que ele se reapresentasse na época para trabalhar e entrou na justiça alegando que tinha direito a receber todo aquele valor. Nós recorremos, mostramos e a nossa tese jurídica prevaleceu. Recebemos a decisão com muita alegria e esperamos que sirva de exemplo. Dentro daquilo que for justo e trabalhado, nós honramos todos os compromissos. Aqueles que pretendem ganhar mais do que justo, nós sempre seremos dirigente e pensar no Remo acima de tudo”, disse Bentes.

VEJA MAIS

Departamento jurídico

Um dos advogados do departamento jurídico do Remo, André Serrão, conversou com a equipe de O Liberal e falou sobre o triunfo azulino fora das quatro linhas.

“Na época o Clube do Remo procurou o treinador para tentar uma resolução amigável, mas tivemos resposta negativa. Então pedimos que o treinador se apresentasse no CT para cumprir o restante do contrato, e a resposta também foi negativa. Após, fomos surpreendidos com o ajuizamento da Reclamação Trabalhista pedindo um valor expressivo. Ele teve vitória parcial na primeira instância, mas conseguimos êxito no TRT da 8ª região, onde a ação foi julgada totalmente improcedente”, disse.

O núcleo de esporte de O Liberal entrou em contato com o técnico Gerson Gusmão, mas até o momento não obteve retorno.

Na passagem pelo Remo, Gerson Gusmão chegou em 2022 de forma bem conturbada. O técnico largou o Botafogo-PB e aceitou o convite azulino no meio da competição, isso gerou uma série de “alfinetadas” entre os dirigentes dos dois clubes. ME campo, Gerson Gusmão comandou o Leão Azul em sete partidas, com três empates, duas vitórias e duas derrotas. O treinador terminou a temporada 2023 no Caxias-RS, onde conquistou o acesso para a Série C de 2024.