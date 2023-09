Remo: veja onde estão alguns jogadores que jogaram a Série C; quase metade da lista está na Série B

O Remo não tem mais calendário de competições profissionais até o final do ano. Por conta disso, vários atletas que disputaram a Série C pelo Leão Azul já deixaram o clube e encontraram novos destinos nesta temporada. De acordo com levantamento feito pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, nove jogadores que defenderam o Time de Periçá na Terceirona estão atuando em outras equipes.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Segundo o levantamento, os atletas que disputaram a Série C pelo Leão, mas saíram do clube e partiram para novos desafios em 2023 são os seguintes:

Lucas Mendes (Londrina-PR)

Lucas Marques (Tombense-MG)

Diego Guerra (Figueirense-SC)

Ícaro (Sampaio Corrêa-MA)

Claudinei (Sampaio Corrêa-MA)

Soares (Caxias-RS)

Pablo Roberto (Casa Pia-POR)

Jean Silva (São José-SP)

Diego Tavares (Brusque-SC)

Vale destacar a grande quantidade de jogadores que foram absorvidos por times da Série B do Brasileirão, divisão acima da que o Remo disputava. O levantamento aponta que quatro atletas - Lucas Mendes, Lucas Marques, Ícaro e Claudinei - cerca de 44% da lista, está na Segundona.

VEJA MAIS

Dos cinco jogadores que "sobraram", apenas dois migraram para concorrentes diretos do Remo na Série C. Diego Guerra foi para o Figueirense-SC, que apesar de ter sido eliminado na primeira fase da Terceirona, ainda disputa uma copa estadual em Santa Catarina. Já Diego Tavares está no Brusque-SC, clube classificado aos quadrangulares de acesso à Série B e com vaga encaminhada para a Segunda Divisão do ano que vem.

Além deles, outros dois jogadores foram para times de menor escalão na pirâmide do futebol brasileiro. O meia Soares passou a defender o Caxias-RS, clube que foi semifinalista da Série D e garantiu vaga na Terceirona do ano que vem. Por outro lado, Jean Silva, que defende o São José-SP, disputa a Copa Paulista.

O único jogador da lista que foi aproveitado pelo futebol estrangeiro foi o meia Pablo Roberto. O jogador, que estava no Leão por empréstimo, foi negociado com o Casa Pia-POR e acumula bons números no início da temporada 2023/2024. Em cinco jogos disputados pela equipe portuguesa, o atleta acumula dois gols e duas assistências.

Planejamento para 2024

No momento, apenas quatro jogadores do elenco profissional do Remo tem contrato com o clube para a próxima temporada. Segundo uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal, Vinícius, Pedro Vitor, Paulinho Curuá e Ronald foram os únicos jogadores que não tiveram acordos com o Leão rompidos após a eliminação na primeira fase da Série C. Além deles, alguns atletas das categorias de base têm vínculos mais longos com o Leão.