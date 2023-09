Assembleia Geral do Remo divulga edital antecipando prazo para inscrição de chapas às eleições

Sem calendário de jogos até o fim da temporada, resta ao Clube do Remo trabalhar os bastidores eleitorais, que fervem com a aproximação da saída do atual presidente, Fábio Bentes. Após dois mandatos à frente da instituição, o dirigente começa a se despedir do cargo, que, após o dia primeiro de janeiro de 2024, será ocupado por algum dos postulantes que agitam a antessala da presidência. O pleito para os cargos no Conselho Diretor, Conselho Deliberativo e Assembleia Geral está marcado para o próximo dia 12 de novembro.

Inicialmente, o estatuto do Remo rege que as eleições do clube sejam disputadas no segundo domingo de novembro - este ano, dia 12. Segundo o mesmo documento, o prazo para inscrições inicia 45 dias antes do pleito (ou seja, 28 de setembro) e encerra 30 dias antes da votação (13 de outubro). Mas o presidente da Assembleia Geral do Remo, Daniel Lavareda, publicou um ofício alterando a data. Ele instituiu que as inscrições de chapas e candidatos a conselheiros estejam abertas desde ontem, dia 18, ou seja, 55 dias antes da eleição.

A justificativa, segundo o próprio presidente da AG, não abre brecha para uma possível insegurança jurídica após o resultado, haja vista que não há prejuízo direto com a medida. "Não existe essa possibilidade. É importante dizer que o prejuízo haveria caso as chapas dissessem que não tiveram tempo para as inscrições. Acredito que, quanto mais prazo para registro de candidaturas, mais democrático se torna o processo. O princípio que rege o processo eleitoral é republicano e democrático, onde todos podem participar", frisa.

Entre outros argumentos, Lavareda cita que o maior prazo facilita a entrada das chapas, bem como dificulta a própria tentativa de anulação do pleito, em caso de desconforto de alguma das chapas. "Para anular as eleições, é necessário mostrar que existe o prejuízo na abertura de prazos. O simples indicativo de prazo mínimo de 45 dias demonstra a necessidade de que o processo eleitoral deva ter um prazo razoável de registro. E quando abrimos mais 10 dias, estamos dizendo que você está abrindo espaço para todos votarem e serem votados", reforça.

Até o momento, quatro chapas já tinham mostrado interesse em disputar o pleito. Marco Antônio Pina “Magnata”, Antônio Carlos Teixeira “Tonhão”, que deve representar a situação, Jader Gardeline e Renan Bezerra, ex-diretor de marketing do clube. O último, disse em entrevista a O Liberal que ainda não foi oficializado. Embora ele esteja na atual gestão, Renan faz parte de um grupo político que deseja lançá-lo ao cargo. O vencedor comandará o clube entre os anos de 2024 e 2026, com direito a uma reeleição. O documento foi divulgado no site oficial do clube.