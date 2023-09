Defesa de Gerson Gusmão desmente presidente do Remo sobre vitória judicial: 'encontra-se pendente'

Ao contrário do que foi apregoado por uma das partes, a disputa judicial envolvendo o técnico Gerson Gusmão e o Clube do Remo ainda não chegou ao fim e terá seu derradeiro desfecho na alta corte trabalhista brasileira, o Tribunal Superior do Trabalho (TST), localizado em Brasília. Até o momento, a ação movida pelo treinador encontra-se, digamos, "empatada", após Gusmão vencer na 1ª instância e o Clube do Remo levar no TRT da 8ª Região.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Gerson Gusmão chegou ao Remo em julho de 2022 e fez sua estreia na 13ª rodada, no empate em 2 a 2 com o Paysandu. No total foram sete partidas, com três empates, duas vitórias e duas derrotas. Com o fiasco em campo, o Remo acabou eliminado e Gerson foi demitido depois de um entrevero com a diretoria azulina. Ao deixar a cidade ele acionou a justiça pedindo exatos R$ 658 mil, referentes a multas, FGTS, além de direitos de imagens.

É aí que começa o "disse-me-disse" entre as partes. Na primeira instância a vitória foi do treinador e o clube obrigado a pagar R$157 mil à parte vencedora. No entanto, o caso foi para a esfera seguinte (2ª instância) e repousou na mesa do TRT da 8ª Região, que julgou a ação improcedente. Assim, Gerson foi obrigado a pagar os custos honorários advocatícios no valor de 10% na Reclamação Trabalhista, mais 10% no procedimento de Reconvenção.

O presidente remista, então, concedeu entrevista dizendo que a vitória do clube teria sido uma espécie de lição. "Recebemos a decisão com muita alegria e esperamos que sirva de exemplo. Dentro daquilo que for justo e trabalhado, nós honramos todos os compromissos. Aqueles que pretendem ganhar mais do que justo, nós sempre seremos dirigentes e pensar no Remo acima de tudo”, disse o dirigente.

SAIBA MAIS



Contudo, a defesa de Gusmão procurou o Núcleo de Reportagem de O Liberal para contestar as informações divulgadas com base na interpretação do próprio clube.

"Em face a uma reportagem publicada no site do jornal 'O Liberal', nesta sexta-feira (22), sobre a questão judicial envolvendo o técnico Gerson Gusmão e o Clube do Remo, a defesa do treinador gostaria de esclarecer alguns fatos. Gusmão entrou com ação na Justiça por valores referentes a multas, FGTS e direitos de imagem. Até o momento, não houve trânsito em julgado e a ação encontra-se pendente de julgamento. Ao contrário do que diz a matéria veiculada, na qual afirma que o técnico teria perdido a ação e, consequentemente, condenado a arcar com os custos do processo, o que não ocorreu", explica o escritório de advocacia Suttile & Vaciski Advogados Associados.

Por fim, a defesa de Gerson diz que o caso terá um tira-teima em Brasília. "A defesa do treinador Gerson Gusmão desmente as notícias que foram publicadas recentemente na imprensa. O processo encontra-se pendente de julgamento no Tribunal Superior do Trabalho, desde o dia 21 de setembro de 2023".