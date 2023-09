Remo anuncia programação para festividade do Círio de Nazaré na sede do clube; saiba valores

O Remo realizará, neste ano, mais uma programação especial voltada ao Círio de Nazaré. Nesta quarta-feira (27) o Leão divulgou a agenda de eventos para a passagem da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. Haverá atrações nos dias da Trasladação e do Círio.

Para a Trasladação, que ocorre no sábado (7), o ingresso custa R$ 80. Já no domingo (8) de Círio, a arquibancada custa R$ 150. Os ingressos estão disponíveis nas lojas oficiais e secretaria do clube, que fica na sede social. Vale destacar que sócios remidos e proprietários têm desconto de 10% na compra do bilhete.

O clube também programou atrações musicais para o evento. Na Trasladação, o som fica por conta de Adilson Alcântara e Messias Lira. Após a passagem da Santa, haverá um pocket show com Pedrinho Cavalléro. Já no domingo do Círio, o show será de Marianne Lima e convidados, além de Nayara Guedes e Fran Marins.

Confira a programação completa:

Trasladação: 07/10/2023

A partir de 15h

Arquibancada: R$ 80,00

Atração: Adilson Alcântara, Messias Lira e Pedrinho Cavalléro.

Círio: 08/10/2023

A partir de 06h30

Arquibancada: R$ 130,00

Atração: Marianne Lima e convidados, Nayara Guedes e Fran Marins

Vendas: Lojas oficiais do Clube do Remo

Desconto de 10% para sócio remido e proprietário adimplente