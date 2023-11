Remo: Ricardo Catalá chega a Belém nesta terça-feira para assinar novo contrato visando 2024

O técnico Ricardo Catalá vai comandar o Remo em 2024. Com a vitória de Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, nas urnas para a presidência do Leão realizada neste domingo (12), o novo mandatário adiantou-se e confirmou o retorno do treinador a Belém para esta terça-feira. No mesmo dia, contratações devem ser anunciadas em seguida.

A volta de Catalá foi uma promessa de campanha de Tonhão. O próprio treinador, em entrevista ao jornalista Abner Luiz, admitiu que tinha um acordo adiantado com o então candidato para a renovação de contrato visando 2024. Uma das condições impostas pelo técnico era ter, no ano que vem, o mesmo orçamento da última Série C.

Neste meio tempo, enquanto o Clube do Remo estava em campanha presidencial, Ricardo Catalá conversou com jogadores e deixou acordos alinhados visando reduzir o tempo perdido com a impossibilidade de assinar contratos durante o período eleitoral azulino. O entendimento geral é que as eleições podem atrapalhar a execução do planejamento de 2024, já que clubes concorrentes do Leão na Série C puderam se adiantar em contratações visando a próxima temporada.

Futebol profissional

O planejamento do futebol do Remo começa a tomar forma nesta segunda-feira (13). Tonhão passará o dia em reuniões internas para definições sobre a composição da diretoria executiva. Além de firmar um novo contrato com Catalá, o presidente eleito e empossado deverá ir atrás de um novo excecutivo de futebol, para auxiliar no processo de contratação de jogadores.

Segundo apuração de O Liberal, este primeiro dia de trabalho será mais de resoluções internas e deliberações - anúncios oficiais só serão feitos a partir de terça-feira (14).