Tonhão vence a eleição e é novo presidente do Remo nos próximos três anos; veja os números

O Remo possui um novo presidente. Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, venceu a eleição do Leão Azul, que ocorreu neste domingo (12), no Ginásio Serra Freire, em Belém. Tonhão, que era o candidato da situação, derrotou nas urnas os opositores Renan Bezerra, Marco Antônio Pina (Magnata) e Jader Gardeline em um pleito marcado por atraso na apuração. Mais de 1.700 sócios exerceram seu poder de voto com Tonhão levando 1.114, Marco Antônio Pina com 337, votos, Jader gardeline 155 votos e 139 votos para Renan Bezerra.

(matéria em atualização)