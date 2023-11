Eleição no Remo: Comissão Eleitoral relata problema em urna e propõe mudança no estatuto

A eleição do Remo transcorreu de forma tranquila durante todo o domingo, no Ginásio Serra Freire, em Belém. Wilton Benigno, membro da Comissão Eleitoral que comandou o pleito azulino, conversou com a equipe de O Liberal e fez um balanço da eleição, informou que uma runa eletrônica apresentou problema e afirmou que irá solicitar mudanças no estatuto do clube para as próximas eleições do Leão Azul.

Benigno falou da responsabilidade em comandar uma eleição da grandeza do Remo, mas falou das dificuldades em fazer parte da Comissão Eleitoral, com muito pouco tempo de trabalho e muitas situações a serem resolvidas com um prazo curto de análise.

“Devido ao tempo que a comissão foi confirmada, 30 adias antes da eleição e promover uma eleição da magnitude que é o Remo, em um prazo de 30 dias é um desafio grande e nós, através do nosso relatório, vamos sugerir algumas reformas no estatuto do clube, para que as próximas comissões eleitorais não sofram com o prazo pequeno que tivemos, acredito que 90 dias seja um prazo ideal para que pudéssemos trabalhar. Muitas impugnações foram realizadas e temos um prazo curtíssimo para responder. O próprio impugnado possui um prazo curto para isso, mas diante de tudo isso, considero que a missão foi cumprida com o louvor”, disse.

Wilton Benigno falou da importância do processo eleitoral do Remo ser feito de forma limpa e transparente, com a ajuda do Tribula Regional Eleitoral (TRE). O membro da Comissão Eleitoral relatou que uma urna apresentou problema e que alguns eleitores tiveram que votar manualmente, mas que foram poucos e que isso não afetou o prosseguimento da eleição.

“Com o auxílio do Tribunal Regional Eleitoral (TER) e utilização das urnas eletrônicas, isso possibilitou que tivéssemos um pleito muito mais tranquilo, por serem sete votos, um para Assembleia Geral, cinco vezes para o Condel, uma vez para o Cordir e isso demora para que o eleitor fique dentro da cabine, mas algumas secções tiveram aglomerações. Tivemos conhecimento de alguns eleitores que desistiram de votar, que foram embora. Tivemos uma urna que teve problema, e o pleito possui dois técnicos do TRE que, de imediato foram e sanaram a pane e a urna voltou a funcionar novamente, no tempo de 10 minutos mais ou menos, além de ter duas urnas eletrônicas reservas caso tivesse algum problema. Temos também a urna física com voto de papel, em que ele teve que ser usado, tivemos alguns casos, que não chegam a dez. Às vezes um erro na hora de digitar o CPF do eleitor, ele consta na relação e o CPF está errado, ele não abre a urna para votar. Nesses casos os eleitores não deixaram de votar”, falou.

Benigno agradeceu aos candidatos, que fizeram uma eleição limpa e que ajudaram o clube a ter um pleito tranquilo.

“Agradecemos também aos candidatos, todas às vezes que a Comissão Eleitoral fez algum pedido, eles atenderam. Evitamos a poluição sonora, mas hoje é um dia especial, com prova do Enem, pensamos nisso e permitimos que se utilizasse dentro da lei e isso foi bacana”, finalizou.