Vira voto: candidatos à presidência do Remo tentam convencer associados minutos antes de votação

Até às 17 horas deste domingo, mais de três mil eleitores devem passar pelo ginásio Serra Freire para declarar voto em um candidato à presidência do Codir e nos novos conselheiros do Remo para o próximo triênio. Na luta pelo voto, o "corpo a corpo" tem sido a tática mais utilizadas pelos candidatos. Por toda sede social do clube milhares de "santinhos" são distribuídos aos eleitores.

Confira imagens da votação no Ginásio Serra Freire:

Eleição Remo votação corpo a corpo vira voto Marco Pina, o 'Magnata' (Foto: Ivan Duarte/O Liberal) Renan Bezerra e seu vice (Foto: Ivan Duarte/O Liberal) Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão (Foto: Ivan Duarte/O Liberal) Jader Gardeline e correligionários (Foto: Ivan Duarte/O Liberal) Corredor de entrada no ginásio onde ficam os candidatos (Foto: Ivan Duarte/O Liberal)

No portão de acesso ao local de voto, candidatos ao Codir e Condel formam um corredor para disputar o voto de cada eleitor literalmente "no braço". Para a psicóloga Karla Pires, a movimentação é necessária.

"É importante. Eu não sou uma pessoa envolvida no cotidiano do clube. A minha filha é atleta, eu fui atleta e meu pai foi sócio e passou pra mim. Quando cheguei aqui e vi o movimento, fiquei bem motivada. Fui entender e procurar as chapas", afirma.

Enquanto isso, o fluxo de eleitores na área onde estão as urnas eletrônicas continua aumentando. Ao todo, 3.363 eleitores são esperados até às 17 horas, quando encerra o horário da votação e começa a apuração.