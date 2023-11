Eleição do Remo: Presidente da Assembleia Geral azulina espera votação tranquila no Serra Freire

Pouco após às 17 horas deste domingo (12) o Clube do Remo terá uma nova composição administrativa, com a missão de dar continuidade ao trabalho desenvolvido no último triênio. Na avaliação do presidente Fábio Bentes, que se despede do clube após cinco anos no cargo, os novos dirigentes encontrarão um clube muito diferente daquilo que o próprio encontrou ao assumir o cargo, em 2019.

Para o presidente da Assembleia Geral do clube. Daniel Lavareda, o processo eleitoral azulino também deve transcorrer sem maiores problemas ao longo deste domingo.

"Todas as pendências jurídicas de recursos e impugnações foram julgadas. Hoje nós estamos partindo para um processo eleitoral propriamente dito, que é o voto", pondera.

Atual mandatário entrega Remo 'melhor'

Em breve conversa com a reportagem no Ginásio Serra Freire, aonde ocorre a votação, o Fábio Bentes exaltou as melhoras estruturais e administrativas que promoveu no Leão.

"Termino o meu mandato em uma condição muito melhor do que assumi. O próximo presidente, sem dúvida, vai pegar o melhor Remo dos últimos 30 anos, em termos de organização, dívidas trabalhistas zeradas, em condições de dar voos maiores", avaliou o dirigente, que se despede do cargo máximo.

"Eu tenho certeza que, até em virtude disso, temos quatro candidaturas. Provavelmente, se fosse em outra época em que havia muito mais dificuldade de gestão, talvez algumas dessas candidaturas nem tivessem postas", prosseguiu Bentes, que agora concorre ao cargo de conselheiro do clube.

Deixando a presidência, Fábio Bentes concorre a assento no Condel do Remo (Ivan Duarte/O Liberal)

O que está em jogo

Além de um novo presidente e membros do Conselho Diretor (Codir), as eleições azulinas definirão novos 100 membros do Conselho Deliberativo (Condel), uma espécie de poder legislativo e fiscalizador dos cargos executivos do Leão. Ao todo, 207 associados concorrem aos assentos no Condel.

São quatro chapas que concorrem ao cargo máximo do Remo hoje: na chapa "Remo mais Forte" está o candidato apoiado pelo atual presidente, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão; na oposição concorrem as chapas "Por um Remo Forte e Vitorioso", liderada por Marco Antônio Pina; "Avança Remo", de Jader Gaderline; "Frente Azulina", de Renan Bezerra.