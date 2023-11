Eleição do Remo: votação para eleger novo presidente e conselheiros inicia no Ginásio Serra Freire

Na manhã deste domingo (12) teve início o processo eleitoral no Clube do Remo. Ao todo, 3.363 eleitores irão às urnas para escolher os novos membros do Conselho Diretor (Codir) e Conselho Deliberativo (Condel), que terão mandato de três anos.

Oficialmente, a votação começou às 8 da manhã, mas desde cedo a movimentação no entorno da sede social do clube é intensa, composta principalmente apoiadores das chapas que concorrem ao Codir. O processo eleitoral ocorre até as 17 horas e a expectativa é que o vencedor seja empossado imediatamente após o fim da contagem dos votos.

Ao todo, quatro candidatos disputam o voto do eleitorado. Na chapa "Remo mais Forte", está o candidato apoiado pelo atual presidente, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão; na oposição concorrem as chapas "Por um Remo Forte e Vitorioso", liderada por Marco Antônio Pina; "Avança Remo", de Jader Gaderline; "Frente Azulina", de Renan Bezerra.

A votação ocorre no espaço do ginásio Serra Freire, onde foram colocadas as sete urnas disponibilizadas pelo Tribunal Regional Eleitoral. A entrada no ginásio é restrita aos votantes e aos 207 candidatos que também disputam uma das 100 vagas no Condel azulino.