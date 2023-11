Eleições no Remo: saiba tudo sobre o pleito que define os novos gestores do Leão neste domingo (12)

Os associados do Clube do Remo tem uma grande missão neste domingo (12): eleger os novos gestores do Leão para os próximos três anos. A votação inicia às 8h e vai até as 17h, no Ginásio Serra Freire, com entrada pela Travessa Brás de Aguiar, em Nazaré, e, assim como nos últimos anos, terá a utilização de urnas eletrônicas no processo eleitoral.

As principais disputas são no Conselho Deliberativo (Condel) e no Conselho Diretor (Codir), ou seja, a Presidência azulina, que estava sendo ocupada há cinco anos pelo publicitário Fábio Bentes. Os eleitores também devem votar para presidência da Assembleia Geral do clube, que só tem uma chapa inscrita.

Para auxiliar os eleitores, a equipe de esportes de O Liberal separou todas as informações que os associados aptos a votar precisam saber antes do pleito, e também entrevistou os candidatos das quatro chapas que estão concorrendo à presidência, cargo máximo do Remo, para saber o porquê querem comandar o clube e suas prioridades caso sejam eleitos.

Confira:

Quem pode votar?

Ao todo são 3.363 associados do Remo aptos a escolher os novos gestores do clube, entre sócios proprietários e remidos. Para votar, o sócio proprietário, em dia com a mensalidade, ou remido, devidamente inscrito, deve se dirigir até o local de votação, no Ginásio Serra Freire, e apresentar um documento oficial com foto ou carteirinha do clube, contendo CPF, e assinar a lista de presença no momento da votação.

Como vai ser a votação na eleição para presidente do Remo?

Os eleitores irão votar em uma das sete urnas eletrônicas cedidas pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE/PA), assim como ocorre nas eleições gerais e municipais. Eles votarão na seguinte ordem: um voto para chapa da Assembleia Geral, até cinco votos para candidatos ao Condel, e um voto para chapa ao Codir. É permitido que levem uma “cola” com o número dos candidatos, e você pode conferir o número de cada um aqui.

O que pode e não pode no dia da eleição

Desde o início da votação no domingo, somente associados, funcionários do Remo em serviço, e credenciados terão acesso ao interior do clube. Já no ginásio, onde a votação ocorre, o acesso fica restrito aos associados aptos ao voto, os candidatos ao Condel, Codir e AG, aos presidentes dos poderes do clube, aos Membros da Comissão Eleitoral, e aos mesários, fiscais, delegados e pessoal de apoio devidamente credenciados.

O sócio eleitor deverá votar e sair do local, podendo ter acesso ao ginásio somente até as 17h, após o horário apenas os que já estiverem em fila terão direito de exercer o voto.

Será proibida a comercialização e consumo de bebidas alcoólicas no interior da sede do clube e principalmente no Ginásio Serra Freire. Também está proibida utilização de alto-falantes ou amplificadores de som nas dependências do clube, ou nas proximidades, durante todo o horário de votação e apuração.

Estará proibida também a entrada de veículos nas dependências do clube, com exceção para veículos policiais, ambulância, imprensa, da administração do clube, os de acompanhantes de sócios idosos ou pessoas com mobilidade reduzida, dos atuais Presidentes dos Poderes do Clube, membros da Comissão Eleitoral, e de funcionários em serviço do clube.

Resultado da eleição no Remo

Após as 17h, quando já não houverem mais eleitores para votar, as mesas receptoras passam a ser mesas apuradoras, e cada urna eletrônica deve expedir cinco boletins de urna, que serão entregues a cada fiscal que acompanham a apuração. Todos os eleitos serão anunciados e empossados no mesmo dia.

O Condel

Ao todo serão eleitos 100 novos conselheiros, dos 207 disputando uma cadeira na posição. A função dos eleitos será de legislar e fiscalizar a diretoria. Qualquer mudança no estatuto, definição que dependa de autorização, prevista no estatuto, precisa passar obrigatoriamente pelo Condel. O conselho também analisa as contas, aprova projetos que ultrapassem do presidente e faz obviamente a fiscalização do conselho diretor a respeito do que diz ao dia a dia do clube.

Candidatos à Presidência

• Chapa “Frente Azulina”, número 10

• Presidente: Renan Bezerra

Renan Bezerra concorre à eleição no Leão Azul (Samara Miranda / Remo)

O cientista político Renan Bezerra, já foi eleito duas vezes conselheiro do Clube do Remo e também atuou como diretor de marketing do atual presidente Fábio Bentes. Apesar de ainda atuar na atual administração, está no lado oposto na eleição e afirmou que a ser presidente do clube vai além de uma aspiração pessoal.

“É um cargo que requer preparo, estudo e muita serenidade. Faço parte de um grupo que milita já há alguns anos, que buscou a eleição direta para a presidência do clube e hoje estou aqui como candidato. Vim trilhando um caminho no clube, não só internamente, mas também estudando sobre como funciona o esporte num clube, e uma das coisas que mais me motiva a buscar o cargo é a busca pela profissionalização, inovação e transparência no Remo, e a questão da unidade na comunidade azulina”, disse.

Sobre a parte financeira do Remo, Bezerra afirmou que esta seria uma das principais prioridades de sua gestão. “Um dos pilares fundamentais para qualquer gestão é gastar menos do que arrecada, e, além disso, controlar melhor nossos fluxos e processos internos, trazendo um executivo para cuidar desta parte administrativo financeira, onde vai racionalizar todos os fluxos internos, processos, desde compras e tomadas de preço, enfim, ter mais compromisso com o dinheiro do associado, e potencializar os recursos do clube”, disse.

Para os primeiros 100 dias de gestão, caso eleito, o candidato da Frente Azulina já tem suas prioridades e a principal dela é a mais importante para o clube: o futebol.

“Logo de início vamos promover um choque de gestão, com reforma administrativa, existem alguns setores no clube em que precisamos rapidamente agir, e que precisam de uma atenção e atitude de uma maneira muito veloz, como o futebol, onde já estamos atrasados no planejamento em relação aos outros clubes, e nos primeiros dez dias de gestão já apresentaremos todo o staff executivo, coordenador de futebol e treinador, e outras áreas também”, finalizou.

• Chapa “Por um Remo forte e vitorioso”, número 20

• Presidente: Marco Antônio Pina (Magnata)

Marco Antônio Pina 'Magnata' é o principal candidato da oposição (Tarso Sarraf / O Liberal)

Principal candidato da oposição, o advogado Marco Antônio Pina, mais conhecido como Magnata, já tem uma longa trajetória no Clube do Remo, que começou em 2001, quando atuava como fiscal de vendedor ambulante no Baenão. Desde então já foi vice-presidente do clube em 2014, na gestão de Zeca Pirão, diretor de futebol, em 2017, e desde 2021 atua como conselheiro. Segundo o candidato, a experiência o deixou preparado para assumir o mais alto cargo do clube.

“Estou preparado, fiz imersão em vários clubes do futebol brasileiro, amadureci, conheço o Clube do Remo há quase duas décadas, já ocupei vários cargos, então penso que estou apto e preparado para cumprir este grande desafio que é presidir o Remo”, afirmou.

A responsabilidade financeira seria um dos pilares da gestão de Magnata, caso eleito, pois não quer repetir “erros passados”. “Precisamos administrar o Remo como uma empresa com foco no resultado”, disse.

Os planos do candidato para os primeiros meses de gestão já estão bem delimitados, como explicou: “Nos primeiros 100 dias de gestão planejo contratar uma empresa para realizar uma auditoria externa nas contas do Remo para saber qual a realidade do Clube. Implementar um planejamento estratégico, e formar um plantel forte e vitorioso para a temporada 2024”.

• Chapa “Avança Remo”, número 30

• Presidente: Jader Gardeline

Jader Gardeline é candidato à eleição no Remo (Arquivo pessoal)

Outro candidato da oposição, o empresário Jader Gardeline já passou pela diretoria comercial do clube em 2016, e na época aumentou significativamente as receitas Remo, implementando controles na área de licenciamento e nas franquias de loja. Atualmente, o candidato tem como foco priorizar não só o futebol, mas tornar o clube “protagonista em diversas áreas”, como ele mesmo afirmou.

“Pretendo ser presidente do Remo para o clube voltar a ter um time competitivo, um time que dê alegria à nação azulina. O clube não tem mais três anos para errar, precisa profissionalizar o futebol, contratar profissionais que pensem o futebol 24 horas. Mas, o Remo é muito mais que futebol, temos a sede social para cuidar, a náutica, clube social, nosso salão, e precisamos voltar a fazer grandes eventos como no passado de glórias. O Remo precisa voltar a ser protagonista em todas as áreas”, afirmou.

O financeiro do Remo também é prioridade, e não repetir “erros passados” é o principal objetivo de sua possível gestão, caso eleito. “A área financeira será tratada com muita responsabilidade, para não ter os mesmos erros do passado. Primeiramente o associado não pode entregar o clube ao passado, pois foi o passado que gerou dívidas, com irresponsabilidades trabalhistas e tributárias que levaram o Remo ao abismo financeiro. Mas, hoje o Clube está apontando para o futuro, e continuaremos com essa pegada administrativa, com prioridade aos resultados esportivos”, disse.

A equipe principal de futebol do Remo é a prioridade para os primeiros 100 dias de mandato do candidato, cujo objetivo é conquistar mais uma vez o tão sonhado acesso à Série B do Campeonato Brasileiro.

“A prioridade número um é reformular a comissão técnica, formar um staff e iniciar a construção de um centro de excelência e performance para os atletas. Temos que dar qualidade para os atletas para exigir que eles entreguem um futebol de qualidade ao Clube do Remo. Com essa iniciativa, planejamos ganhar o Campeonato Paraense, Copa Verde, e surpreender grandes times do futebol brasileiros, chegando a uma fase bem avançada da Copa do Brasil. Isso arrecadará uma boa receita para o Remo e vai ajudar a irmos para a Série C com muita força, com condições de acesso à Série B, que é o lugar do Remo”, finalizou.

• Chapa “Remo mais Forte”, número 40

• Presidente: Antônio Carlos Teixeira (Tonhão)

Tonhão é candidato da situação no pleito azulino (Ivan Duarte / O Liberal)

Candidato da atual gestão, Antônio Carlos Teixeira, também conhecido como Tonhão, tem como plano dar continuidade às ações da gestão. “Quero ser presidente para não permitir que o Remo retroceda, segundo continuar o trabalho de seriedade feito no clube, terceiro continuar o desenvolvimento administrativo e patrimonial, e o mais importante, conseguir conquistar os títulos e os acessos”, afirmou.

Segundo o candidato, caso eleito, sua gestão deve trabalhar de acordo com o planejamento estratégico realizado pela Fundação Getúlio Vargas para o Remo, cujo foco é traçar um roteiro claro para os próximos cinco anos, englobando todas as áreas e modalidades esportivas do Remo.

“Vamos trabalhar com um orçamento, vamos ousar, com responsabilidade, mas vamos cumprir um plano estratégico feito através da Fundação Getúlio Vargas”, explicou.

Sobre os primeiros 100 dias de gestão, Tonhão já tem um plano traçado para caso seja eleito. “Primeiro é montar uma equipe forte que possa nos ajudar neste triênio, em seguida montar uma força tarefa que nos leve, em um curto espaço de tempo, a montar um plantel que nos leve às conquistas e ao acesso. Também trabalharemos imediatamente nossas parcerias com iniciativas privadas, visando a construção na área do carrossel e a ampliação da capacidade no Baenão”, finalizou.

Serviço

Eleições Clube do Remo

Data: domingo, 12 de novembro

Hora: 8h às 17h

Local: Ginásio Serra Freire, Tv. Brás de Aguiar, 897.